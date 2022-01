बेंगलुरु: प्रमुख मुस्लिम नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीएम इब्राहिम (former central Minister CM Ibrahim) के कांग्रेस छोड़ने की घोषणा के बाद, कांग्रेस ने रविवार को पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री यू टी खादर को राज्य विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल का उपनेता नियुक्त किया है (Deputy Leader of the Congress Legislature Party in the state legislative Assembly).

वह वर्तमान में दक्षिण कन्नड़ जिले में मैंगलोर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. पार्टी महासचिव के सी वेणुगोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एक विज्ञप्ति में कहा गया है, 'कांग्रेस अध्यक्ष ने कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता के रूप में यू टी खादर को तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया है.'

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए खादर ने कहा कि विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के उप नेता के रूप में नियुक्त होना, मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य और सम्मान की बात है. सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार सहित पार्टी नेतृत्व को उन पर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद देते हुए, उन्होंने एक ट्वीट में कहा, 'मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों, सदस्यों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं.' राज्य में जमीनी स्तर पर और नागरिकों के कल्याण से संबंधित मुद्दों को उठायेंगे.'

ये भी पढ़ें- सियासत का सुपर सोमवार: अखिलेश करहल से, पंजाब में चन्नी, कैप्टन और बादल पिता-पुत्र करेंगे नामांकन

पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं. पार्टी सूत्रों ने कहा कि 2023 में विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करने के मद्देनजर उनकी नियुक्ति की गयी है.