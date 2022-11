मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में चोरी करने वाले दो युवकों को भीड़ ने तालिबानी सजा (Talibani punishment in muzaffarpur) दी. दोनों चोर को ग्रामीणों ने चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा था, जिसके बाद दोनों को एक खंभे से बांध कर पत्थरों और डंडे से पीटा (Two thieves caught stealing in muzaffarpur) गया. इस बीच किसी ने घटना की सूचना अहियापुर थाने को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को भीड़ से छुड़ाया और थाने लेकर आई.

मुजफ्फरपुर में भीड़ ने चोरों को दी तालिबानी सजा: बताया जाता है कि मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना इलाके के दादर में एक मार्बल की दुकान है. शुक्रवार को दो युवकों ने मार्बल दुकान में चोरी की नियत घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे. इसी दौरान एक दुकान के मालिक को दुकान में चोर घुसने की भनक लग गई. इसके बाद दुकान मालिक ने दोनों चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया और दोनों की जमकर पिटाई कर दी.

मन नहीं भरा तो खंभे से बांधकर पीटा : इस पर भी लोगों को मन नहीं भरा तो दोनों को खंभे से बांधकर जमकर पीटा. स्थानीय लोगों ने दोनों चोर पर डंडे और पत्थर से दोनों की खूब खातिरदारी की. इस दौरान दोनों चोर लोगों से छोड़ देने की गुहार लगाते रहे. वहीं किसी ने इस घटना की सूचना अहियापुर थाना पुलिस को दी. लेकिन एक घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची. इस दौरान दोनों को ग्रामीण ने खूब पिटाई की.

खंभे में बंधे दो युवक.

खंभे से चोरों की पिटाई का वीडियो वायरल: भीड़ का गुस्सा बढ़ता देख लोगों ने वरीय अधिकारियों की इसकी सूचना दी. लोगों ने अधिकारियों से कहा कि अगर दोनों को भीड़ मार देगी उसके बाद आपकी पुलिस पहुंचेगी क्या?. जिसके बाद नगर डीएसपी ने राजापुर थाना पुलिस को सख्त हिदायत देते हुए अविलंब मौके पर पहुंचने का आदेश दिया. इसके बाद अहियापुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और फिर से दोनों को छुड़ाकार थाने ले गई. पूछताछ में दोनों युवक शहरी क्षेत्र के सिकंदरपुर के रहने वाले बताए जाते हैं. पूरी घटना का किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है.

''खंभे से बांधकर दो युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है. इसका सत्यापन कराया जा रहा है पिटाई करने वाले को चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी. दोनों युवकों को को पुलिस भीड़ से छुड़ा कर थाने लेकर आई है. उनका सत्यापन कर आगे की जाएगी.'' - राघव दयाल, डीएसपी नगर, मुजफ्फरपुर