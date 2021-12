विशाखापत्तनम : आंध्र प्रदेश में एक चलती बस में अचानक आग (Burning Bus) लग गई. चालक की समझदारी के कारण यात्री बाल-बाल बच गए (passenger escaped safely) हैं. यह घटना प्रकाशम जिले के तिम्मराजुपल्ले इलाके (Prakasam district Timmarajupalle area) की है.

धूं-धूं कर जल गई पर्यटक बस

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार तड़के एक निजी पर्यटक बस में आग लग गई. यह वोल्वो बस हैदराबाद से प्रकाशम जिले के चिराला जा रही (Volvo bus was travelling from Hyderabad to Chirala of Prakasam district) थी. बस में कम से कम 30 यात्री सवार थे. चलती बस में जैसे ही धूआं उठने लगा, चालक ने तुरंत अलार्म बजाकर सभी यात्रियों को सतर्क कर दिया और सुरक्षित उन्हें उतार (driver raised alarm and deboarded all passengers safely) दिया.

इसके बाद देखते ही देखते पूरी बस की चपेट में आ गई, लेकिन तब तक सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए थे.

खबर पाकर घटनास्थल पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गई. हालांकि, इस आग में पूरी बस राख हो चुकी थी.