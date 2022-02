दरभंगा: बिहार में दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड में गुरुवार की देर शाम जमीन विवाद को लेकर जमकर बवाल (uproar over land dispute in Darbhanga) हुआ. भू-माफियाओं ने जबरन बुलडोजर से एक घर को ढहाने की कोशिश की. जब घर वालों ने इसका विरोध किया तो 20-25 की संख्या में आए असामाजिक तत्वों ने घर में आग लगा दी. घर के लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश (Attempt to burn three people alive in Darbhanga) की गई. इस घटना में एक गर्भवती समेत तीन लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं. इनमें से दो लोगों को गंभीर हालत में डीएमसीएच के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है.

दरभंगा में भू-माफियाओं का आतंक

इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इस में कुछ लोगों को एक घर में आग लगाते साफ देखा जा रहा है. आग की लपटें तेज होती दिख रही हैं. कुछ झुलसे हुए लोग अस्पताल जाते भी दिख रहे हैं. बताया जा रहा है कि पूरी घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई. आग की लपटें देखने और परिवार के लोगों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. लोगों के आक्रोश को देखते हुए हमलावर बुलडोजर छोड़कर मौके से फरार हो गए.

स्थानीय लोगों की मदद से दो घायलों को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है. इसमें गर्भवती रीता झा उर्फ मिक्की और उसका भाई संजय झा शामिल हैं. छोटी बहन निक्की झा जख्मी होने के बावजूद अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए घर पर ही डटी है. घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे. हालांकि, उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा. इस वारदात की जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ कृष्णनंदन कुमार भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटना की जांच शुरू कर दी है.

आग से झुलसी लड़की निक्की ने बताया कि उनकी जमीन और घर पर पहले से कोर्ट में विवाद चल रहा है. कमिश्नर ने इस पर स्टे लगा रखा है. बुधवार को कुछ लोग बुलडोजर लेकर उनके घर को ढहाने आए थे. जब उन लोगों ने विरोध किया तो वे लोग भाग गए. उसके बाद गुरुवार की सुबह उन लोगों ने थाने जाकर पुलिस से मदद मांगी. वे एसएसपी के पास भी गए थे लेकिन देर शाम 20-25 की संख्या में फिर से लोग आए और उनके घर में आग लगा दी.

निक्की ने बताया कि इस घटना में उसकी गर्भवती बड़ी बहन पिंकी और भाई संजय बुरी तरह झुलस गए. वह खुद भी झुलस गई है. किसी तरह उन लोगों ने अपनी मां को आग से बचा लिया. उधर, इस मामले में दरभंगा सदर एसडीपीओ कृष्ण नंदन कुमार ने कहा कि नगर थाना के जीएम रोड में संजय झा का एक पुराना मकान है, जिसमें पीड़ित परिवार रहता है. शिवकुमार झा नामक का एक व्यक्ति इस मकान पर अपना दावा करता है. मामला कोर्ट में है.

बताया जाता है कि शिवकुमार गुरुवार को जेसीबी लेकर पहुंचा और मकान ढहाने की कोशिश करने लगा. इस क्रम में घर के कुछ लोग घायल हैं. उनका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है. उन्होंने कहा कि आग लगाने और उसमें झुलसने की बात भी कही जा रही है. घायलों का बयान डीएमसीएच में जाकर पुलिस दर्ज कर रही है. उनके बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.