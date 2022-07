छतरपुर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते दिनों नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार के लिए छतरपुर जिले में पहुंचे. इस दौरान सीएम शिवाज को बेस्वाद व ठंडी चाय पिला दी गई. इस गुस्ताखी पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कलेक्टर संदीप जीआर ने इस नोटिस को वापस ले लिया है. इस पूरे मामले में कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए सीएम शिवराज पर तंज कसा है.

CM शिवराज को बेस्वाद और ठंडी चाय पिला दी

कांग्रेस का कटाक्ष:विपक्ष ने इस नोटिस को लेकर ना सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बल्कि बीजेपी पर कटाक्ष किया है. कांग्रेस ने सीएम से पूछा है मामाजी, चायवाले से इतनी नफरत क्यों…?. पुराने मामलों का जिक्र भी किया गया है जिसमें इंदौर में सीएम को ठंडा खाना परोसने पर खाद्य अधिकारी को निलंबित करने. सीधी के गेस्ट हाउस में सीएम को मच्छर काटने पर गेस्ट हाउस के प्रभारी इंजीनियर पर भी इसी तरह गाज गिर चुकी है. हालांकि मामला सामने आने के कुछ देर बाद ही कलेक्टर ने इसे निरस्त कर दिया है.

तीन दिन में नोटिस का जवाब मांगा

रीवा जाते वक्त खजुराहो एयरपोर्ट पर रुके थे : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा जाते वक्त छतरपुर जिले की खजुराहो एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए रुके हुए थे. जहां पर उन्हें जो चाय पिलाई गई, वह बेस्वाद एवं ठंडी थी. इसको लेकर राजनगर के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राकेश कन्हवा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. यह नोटिस राजनगर एसडीएम डीपी द्विवेदी ने जारी किया है. नोटिस में कहा गया है कि 11 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खजुराहो आए थे. इस दौरान उन्हें ठंडी चाय पिलाई गई है. इसका जवाब दें.

तीन दिन में नोटिस का जवाब मांगा : कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को दिए नोटिस में कहा गया है कि सीएम के लिए जलपान की व्यवस्था आपको देखनी थी. इस दौरान उन्हें जो चाय पिलाई गई, उसका मानक स्तर ठीक नहीं था. साथ ही वह ठंडी थी. 2 से 3 दिन के अंदर नोटिस का जवाब मांगा गया है. ये नोटिस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.