चित्तौड़गढ़: आरडीएक्स और अन्य बम सामग्रियों के साथ पकड़े गए तीनों आरोपी (Suspects caught with RDX and Bomb explosives material in Chittorgarh) मध्यप्रदेश के मंदसौर और रतलाम के बताए जा रहे हैं. इनके पकड़े जाने के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हो गई है और देर रात को निम्बाहेड़ा पहुंची हैं. सूत्रों की मानें तो संदिग्धों ने जयपुर को सीरियल बम ब्लास्ट से दहलाने की बात (Planning Of Serial Bomb Blast In Jaipur Foiled) कबूली है. पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है.

बड़ी कामयाबी, साजिश नाकाम: जानकारी में सामने आया है कि बुधवार को निंबाहेड़ा पुलिस ने मध्यप्रदेश मार्ग पर नाकाबंदी की थी. इसमें मध्यप्रदेश नम्बर की एक कार को मादक पदार्थ तस्करी की आशंका में रुकवाया, जिसमें 3 से अधिक लोग सवार थे. इनसे सवाल किया गया तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. कार की तलाशी ली गई तो उसमें टाइमर सहित बम बनाने की सामग्री व आरडीएक्स पड़ा हुआ था. आरोपी कार से चित्तौड़गढ़ की ओर आ रहे थे. इसकी जानकारी तत्काल निंबाहेड़ा पुलिस ने उच्च अधिकारियों को दी. जिसके बाद सुरक्षा एजेंसी और सक्रिय हो गई. सूचना मिली है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी अशोक राठौड़ भी आज निंबाहेड़ा पहुंच रहे हैं. उनके आने के बाद ही इस पूरे मामले से पर्दा उठने की संभावना है.

जारी है पूछताछ: आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है. मामले की जानकारी मिलने पर उदयपुर व जयपुर से एटीएस टीम (ATS In action) भी निंबाहेड़ा पहुंची है. विस्फोटक सामग्री आईडी तथा टाइमर बरामद होने के बाद इन आरोपियों के आतंकवादी संगठन से जुड़े होने की शंका है. ऐसे में गहन पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक रूप से इनके जयपुर जाने की बात सामने आई है. फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी इस संबंध में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है.

बम बना जा रहे थे जयपुर: पुलिस इस बारे में अभी भी कुछ भी बताने से इनकार कर रही है. अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि पकड़े गए संदिग्धों के तार आतंकी संगठनों से जुड़े हैं. उन्होंने कबूला है कि आतंकवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों के लिए ही निंबाहेड़ा में बम बनाने आए थे. ये बम जयपुर में प्लांट किए जाने थे.राजधानी में ये सीरियल बम विस्फोट करना चाहते थे.