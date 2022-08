सारण: बिहार में शराबबंदी (Liquor ban in Bihar) के बावजूद लगातार मौतें हो रहीं है. लोग जहरीली शराब पीने की वजह से बीमार पड़कर आंखों की रोशनी गंवा रहे हैं. ताजा मामला सारण में आया है जहां मकेर में जहरीली शराब पीने से कई ग्रामीणों की हालत गंभीर बताई जा रही है. 25-26 लोगों के आंखों की रोशनी भी चली गई है. वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 शख्स की जान (suspected died in Chapra) भी चली गई है. हालांकि अभी तक इस मामले में आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई कि लोग जहरीली शराब पीकर ही बीमार हुए हैं और दो की मौत हुई है. स्थानीय स्तर पर बीमार लोगों का इलाज कराया जा रहा है. मेडिकल टीम पहुंचकर जांच में जुट गई है.

'दारू एकदम सस्ता कर दिया था. सब लोग जाकर पीने लगे. जिन्होंने शराब पी उसकी तबीयत सुबह तक बिगड़ने लगी. सुबह लोग बोलने लगे भाई हमको नहीं दिखाई दे रहा है. फुलवरिया गांव के दो आदमी कमल महतो और चंदन कुमार घर पर ही खत्म हो गए थे. जो लोग सुबह पिए हैं उनको अब असर कर रहा है. 20 से ज्यादा लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है': स्थानीय, फुलवरिया गांव

25 लोगों के आंखों की गई रोशनी: लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए छपरा और पटना रेफर किया गया है. इस दौरान दो लोगों के मौत की पुष्टि भी हुई है. लेकिन ये मौत शराब पीने से हुई है इसका कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. सारण में लगभग 6 महीने के अंदर दर्जनों लोगों की जहरीली शराब से मौत हो चुकी है. शराब पर रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. मकेर में यह तीसरी वारदात बताई जा रही है जिसमें लोगों के आंखों की रोशनी चली गई है और मौतें हुई हैं.

पहले भी 4 लोग हुए थे बीमार: इससे पहले भी सारण जिले में जहरीली शराब पीने से दो मजदूरों की संदिग्ध मौत (Suspected Death of Two Labours In Saran) हुई थी. जबकि चार को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्हें भी आंखों से धुंधला दिख रहा था और सीने में जलन की शिकायत थी. चौंकाने वाली बात यह कि मृतकों में से एक का बिना पोस्टमार्टम कराए ही अंतिम संस्कार कर दिया गया. इस पूरे मामले में पुलिस पल्ला झाड़ते नजर आई, जिसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं. मकेर की घटना पर भी लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं.