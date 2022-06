कोंडागांव : कोंडागांव जिले के उरन्दाबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बड़गई में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. प्रेम प्रसंग में पड़े युवक-युवती को ग्रामीणों ने शर्म की पराकाष्ठा पार करते हुए सरेआम निर्वस्त्र कर के पूरे गांव में घुमाया है. अब इसका वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रहे (In Kondagaon the loving couple was roamed naked) हैं.

क्या है पूरा मामला : बड़गई में पत्नी ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ एक कमरे में आपत्तिजनक हालत में पकड़ा . इस पर पत्नी ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया. पत्नी पति की हरकत से इतनी नाराज हुई कि उसने पूरे गांव को इकट्ठा कर आपबीती बताई. तब तक महिला का पति अपनी प्रेमिका के साथ कमरे में बंद (Wife punished unfaithful husband and girlfriend in Kondagaon) था.

कोंडागांव में तालिबानी सजा !

ग्रामीणों ने दी सजा : पत्नी की बातें सुनकर ग्रामीण भी भड़क उठे. सभी ने कमरे में बंद प्रेमी पति और उसकी प्रेमिका को निकलवाया. इसके बाद पत्नी के कहने पर दोनों को सजा दी गई. ग्रामीणों ने सजा के तौर पर पहले तो युवक और उसकी प्रेमिका को पीटा, फिर उनके कपड़े उतरवाए (Kondagaon crime news). इसके बाद दोनों को नंगा कर पूरे गांव में (Husband and girlfriend were taken naked in Kondagaon) घुमाया .

कितने लोगों की हुई गिरफ्तारी : कोंडागांव एसपी दिव्यांग पटेल ने बताया कि ''मामले की गम्भीरता को देखते हुए हमने विशेष टीम गठित कर तत्काल घटनास्थल रवाना किया था. पीड़ित और पीड़िता से पूछताछ करने के (Villagers gave terrible punishment to couple in Kondagaon) बाद उनके बयान के आधार पर पीड़ित युवक की पत्नी ( young man wife did a shameful act in Badgai village) समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार किया है. इस मामले की विवेचना अभी जारी है. इस प्रकरण में शामिल और भी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है.''