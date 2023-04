आपका आने वाला सप्ताह 9 April to 15 April 2023 तक कैसा रहेगा बताएंगे राशि के अनुसार.एक Magic Number पूरे सप्ताह आपकी समस्याओं का समाधान करेगा.लकी डे के साथ-साथ लकी कलर, हफ्ते के उपाय और क्या सावधानियां हैं.इसके साथ ही टिप ऑफ द वीक में हम बताएंगे कि नीव खुदाई में वास्तु अनुसार किस ख़ास बात का रखे ध्यान?आइए शुरू करते हैं मेष राशि, साप्ताहिक राशिफल 9 अप्रैल से 15 अप्रैल 2023 तक.Weekly Rashifal 9 April to 15 April 2023 . Saptahik Rashifal .

मेष: कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम R से शुरू , आपके जीवन में चमत्कार लाएगा घर में renovation शुरू करने के लिए समय अनुकूल है सप्ताह का उपाय: 3 दीये ले , एक धर्मस्थान, एक घर की छत , एक घर के मंदिर में जलाये- Thursday को सावधानी: एक समय पर दो कार्य न करे Lucky Colour:Yellow Lucky Day:Thur

वृष: इस सप्ताह किसी पुराने विवाद से राहत मिलेगी गुणी लोगो से सम्पर्क बढ़ेगा सप्ताह का उपाय: घर में गंगाजल का छिड़काव करे-Mon को सावधानी: बिना कारण दुसरो को मशवरा देना, आपको जोखिम में डाल सकता है Lucky Colour:Grey Lucky Day:Wed

मिथुन: इस सप्ताह आपकी मान -प्रतिष्ठा और बढ़ेगी भाग्य साथ देगा, प्रगति के रास्ते खुलेंगे सप्ताह का उपाय: ॐ गुं गुरवे नमः - 3 माला मंत्र जाप करे-Thur को सावधानी: सेहत की अनदेखी न करे Lucky Colour:Firozi Lucky Day:Mon

कर्क: कला संगीत से जुड़े लोगो को ख्याति प्राप्त होगी संतान पक्ष से जुडी चिंताए दूर होगी सप्ताह का उपाय: मिटटी के बर्तन में, घर की छत पर पक्षियों के लिए पानी रखे Wed को सावधानी: शारीरिक कष्ट हो सकता है, डॉक्टरी मशवरा जरूर ले Lucky Colour:Blue Lucky Day:Wed

सिंह: आपकी ख्याति / आपके मान सम्मान में चार चाँद लगेंगे वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा सप्ताह का उपाय: बृहस्पतिवार का उपवास रखे सावधानी: अपने कीमती सामान का ख़ास ध्यान रखे Lucky Colour:White Lucky Day:Mon

कन्या: इस सप्ताह विदेश यात्रा के इच्छुक लोगो की मुराद पूरी होगी नया घर /नया वाहन खरीदने का योग बनेगा सप्ताह का उपाय: अनाथालय में धनराशि दान करे - Wed को सावधानी: कोई आपके विरुद्ध साजिस कर सकता है, सतर्क रहे Lucky Colour:Grey Lucky Day:Fri

तुला: लम्बे समय से अटकी हुई योजनाए पूर्ण होगी नौकरी /कारोबार में स्थिरता आएगी सप्ताह का उपाय: पक्षियों को जल पिलाये - wed को सावधानी: किसी की चुगली /निंदा न करे Lucky Colour:Mahroon Lucky Day:Tue

वृश्चिक : आपने जो अब तक परिश्रम किया है , उसका फल मिलने का समय आ गया है ज़रूरत पड़ने पर आपको हर तरह की मदद मिलेगी सप्ताह का उपाय: दोमुखी दीया पीपल के नीचे जलाये-Sat को सावधानी: गलत संगति आपको बर्बाद कर सकती है Lucky Colour:Pink Lucky Day:Thu

धनु: इस सप्ताह आर्थिक लाभ होगा, जिससे भविष्य उज्ज्वल होगा विदेश जाने का सपना पूर्ण होगा सप्ताह का उपाय: ताम्बे की गड़वी में लाल फूल डालकर, सूर्य देव को जल अर्पित करे- सारा सप्ताह सावधानी: किसी की चापलूसी न करे Lucky Colour:Red Lucky Day: Wed

मकर: इस सप्ताह परिवार में कोई funtion या शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है आपके तन और मन दोनों को आराम मिलेगा सप्ताह का उपाय: अंगूठे से दूध का तिलक लगाए-Friday को सावधानी: बिन बुलाये किसी के मेहमान न बने Lucky Colour:Copper Lucky Day:Tue

कुम्भ: इस सप्ताह आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है स्थानंतरण के योग बनेगे सप्ताह का उपाय: ॐ नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग का अभिषेक करे Monday को सावधानी: अहंकार की भावना मन में न रखे Lucky Colour:Black Lucky Day:Fri

मीन: परिवार में कोई प्रियजन आपके तनाव का कारण बन सकता है मित्रो के सहयोग से कई अवसर प्राप्त होंगे सप्ताह का उपाय: गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाए-Wed को सावधानी: धन के मामलो में किसी पर भरोसा न करे Lucky Colour:Green Lucky Day:Mon

(This is an agency copy and has not been edited by ETV Bharat.)



ये भी पढ़ें : वार्षिक राशिफल 2023 : इस साल कर्क-सिंह को मान-सम्मान और कन्या राशि को मिलेगा प्रॉपर्टी का लाभ



ये भी पढ़ें : Varshik Rashifal 2023 : तुला-वृश्चिक को मिलेगा मान-सम्मान प्रॉपर्टी का सुख , तो धनु को कई क्षेत्रों में सफलता

ये भी पढ़ें : वार्षिक राशिफल 2023 : मेष-वृष के लिए मिलाजुला रहेगा आनेवाला साल, तो मिथुन को मिलेगा शनिदेव का साथ