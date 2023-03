आपका आने वाला सप्ताह 26 March to 1 April कैसा रहेगा, बताएंगे राशि अनुसार. एक मैजिक नंबर सारा सप्ताह आपकी समस्या का करेगा समाधान. साथ में Lucky Day, Lucky Colour , सप्ताह का उपाय एवं क्या है सावधानी. इसके साथ ही नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या के लिए क्या करे, बताएंगे Tip Of the Week में शुरुआत करते हैं मेष राशि से. Weekly rashifal 26 March 2023 to 1 April 2023 . Saptahik Rashifal .

साप्ताहिक राशिफल

मेष : अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा बुद्धि और ज्ञान का विकास होगा सप्ताह का उपाय : किसी जानवर को रोटी खिलायें सावधानी : दो नावों में पैर न रखें Lucky Color: Red Lucky Day: Thur

वृष : आपकी योग्यता एवं क्षमता की तारीफ़ होगी सेहत में सुधार होगा , शरीर को आराम मिलेगा सप्ताह का उपाय : ब्राह्मण स्त्री का आशीर्वाद लें सावधानी : निराशा त्यागे , आशावादी बनें Lucky Color: Green Lucky Day: Wed

मिथुन : परिवार के साथ हंसी -ख़ुशी के साथ समय व्यतीत होगा करियर से जुडी चिंताए समाप्त होगी सप्ताह का उपाय : सफ़ेद डोरी, 6 गांठे, पीपल को बांधे सावधानी : जरूरत से ज्यादा न खायें, अपनी सेहत का ध्यान रखें ( यथा शरीरम तथा ज्ञानम् ) Lucky Color: Yellow Lucky Day: Sat

कर्क : माता -पिता के सहयोग एवं आशीर्वाद से कोई बड़ा कार्य सम्पन्न होगा कानूनी मामलो में विजय प्राप्ति के योग बनेगें सप्ताह का उपाय : गुड़ -चना धर्मस्थान पर चढ़ायें सावधानी : बीमारी को छोटा न समझे, डॉक्टरी मशवरी लें Lucky Color: Blue Lucky Day: Mon

सिंह : ज़मीन -जायदाद खरीदने -बेचने के समय अनुकूल नहीं घर परिवार के सदस्यों में प्रेम की भावना जागृत होगी सप्ताह का उपाय : हल्दी का तिलक लगाएं सावधानी : बिन बुलाये मेहमान न बनें Lucky Color: Saffron Lucky Day: Tue

कन्या : अचानक धन लाभ होगा, क़र्ज़ चुकाने में सफल होंगें शासन एवं प्रशासन के लोगो से मेल -मिलाप बढ़ेगा सप्ताह का उपाय : घर की पूर्व दिशा में लाल फूल रखें सावधानी : संतान के साथ मित्र जैसा व्यवहार करें Lucky Color: White Lucky Day: Fri

तुला : मानसिक तनाव दूर होगा, मन में शान्ति की भावना आएगी प्रतियोगिताओ में सफलता के योग बनेगे सप्ताह का उपाय : गंगाजल में केसर मिलाकर घर में छिड़काव करें सावधानी : अपनी इच्छशक्ति पर कण्ट्रोल करें Lucky Color: Black Lucky Day: Wed

वृश्चिक : घर या वाहन खरीदने का सपना पूरा होगा प्रेम जीवन में तनाव आ सकता है, दरार आ सकती है सप्ताह का उपाय : धर्मस्थान की मिटटी का तिलक लगाएं सावधानी : नई जगह /नए लोगो से परहेज़ रखें Lucky Color: Copper Lucky Day: Wed

धनु : संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होंगे कारोबार में कोई नई डील फाइनल हो सकती है सप्ताह का उपाय : एक मुट्ठी गेहू रोज़ाना घर की छत पर रखें सावधानी : अपनों से बड़ो के आदर एवं सम्मान में कोई कमी न छोड़ें Lucky Color: Grey Lucky Day: Thur

मकर : नई नौकरी /वीज़ा आवेदन के लिए समय अनुकूल है वैवाहिक जीवन सुखमय होगा सप्ताह का उपाय : शिवलिंग पर जल चढ़ायें सावधानी : कानून की उलंघना न करें Lucky Color: Mahroon Lucky Day: Fri

कुम्भ : विदेश यात्रा के लिए प्रयास ? सफल होंगे वस्त्र /आभूषण /नया आवाहन खरीदने का योग बनेगा सप्ताह का उपाय : तुलसी पर दीया जलाये सावधानी : कोई अपना बनाकर विश्वासघात कर सकता है, सतर्क रहें Lucky Color: Silver Lucky Day: Mon

मीन : नए कार्यो में सफलता एवं यश की प्राप्ति होगी मन की उलझन'/ परेशानी दूर होगी सप्ताह का उपाय : तीन लड्डू धर्मस्थान पर चढ़ायें सावधानी : रुखा व्यवहार न करें Lucky Color: Pink Lucky Day: Tue

