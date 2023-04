मेष Aries : यह सप्ताह आपके लिए मिलाजुला साबित होगा. विवाहितों के गृहस्थ जीवन में उतार-चढ़ाव नजर आएगा. वे इस बात को स्वीकार करेंगे और अपने जीवनसाथी को अपनी तरफ से अच्छा सपोर्ट करेंगे. लव मैटर्स की बात करें, तो आपका साथी अभी कहीं दूर घूमने-फिरने या किसी काम के सिलसिले में बाहर जा सकता है. इससे आपको एक-दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिलेगा और आप थोड़े परेशान रहेंगे. Weekly horoscope 9 april to 15 april 2023 . Saptahik Rashifal .

इस समय आप अपने बिजनेस को लेकर काफी एक्टिव रहेंगे. कुछ नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे. अभी आपकी हालत में सुधार आना शुरू होगा, लेकिन कुछ नई समस्याएं भी सामने खड़ी हो सकती हैं. नौकरीपेशा लोग अपने काम को अच्छी तरह पूरी करेंगे, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी. विद्यार्थियों की बात करें, तो अभी उन्हें पढ़ाई पर ध्यान केंद्रीत करने की जरूरत है. शेड्यूल बनाकर उसके मुताबिक आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो इस सप्ताह आप बुखार और सिर दर्द से पीड़ित हो सकते हैं. ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है. यत्रा के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा.

वृषभ Taurus

यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है. विवाहित लोग गृहस्थ जीवन में रोमांस का आनंद लेंगे और जीवनसाथी के साथ किसी नए बिजनेस पर चर्चा भी करेंगे. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए यह सप्ताह कुछ कमजोर रहेगा. आपका प्रिय किसी कारणवश शहर से बाहर जा सकता है, जिसकी वजह से आपके मिलने की संभावनाएं थोड़ी कम होंगी. आप अपने बिजनेस को लेकर काफी सक्रिय होंगे और आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा. कुछ नए लोगों से जानकारी लेकर आप अपने काम में नई साझेदारी कर सकते हैं. इससे आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में कामयाब होंगे. अभी आपका मानसिक दबाब कम होगा.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह उन्नतिदायक रहेगा. काम के सिलसिले में आपकी यात्रा भी होगी. विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. अपने कंसंट्रेशन को कम न होने दें. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है. आंखों में परेशानी या पैर में दर्द की समस्या से परेशानी हो सकती है. यात्रा के लिए सप्ताह के अंतिम तीन दिन अच्छे रहेंगे. Weekly horoscope 9 april to 15 april 2023

मिथुन Gemini

यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा. वैवाहिक जीवन में तनाव कम होगा. रिश्ते में रोमांस में वृद्धि होगी. जीवनसाथी भी आपको प्रेरित करेगा. लव लाइफ के लिए भी समय अच्छा रह सकता है, लेकिन घृणात्मक वाद-विवाद से बचें. आपके इस सप्ताह की शुरुआत किसी बड़े खर्चे से होगी. आप लंबे समय से कोई महंगा गैजेट खरीदने की सोच रहे थे. इस सप्ताह आप उस पर पैसा खर्च कर ही देंगे. हालांकि, पैसा खर्च करके आपको वह चीज तो मिल जाएगी, लेकिन खर्च ज्यादा होने के कारण आप इसके बारे में सोचते ही रहेंगे.

बिजनेस या जॉब दोनों ही क्षेत्रों में यह समय अनुकूल रहेगा और आपको मजबूती मिलेगी. आपकी परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी, जिसका आपको लाभ भी मिलेगा. काम के सिलसिले में थोड़ी सी भागदौड़ बढ़ेगी. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी वे अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे. पढ़ाई को लेकर काफी मेहनत करेंगे. आप अच्छी तरह पढ़ाई करने के लिए कुछ समय अकेले में ही बिताना चाहेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो यह समय आपके लिए अच्छा है. स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आती. यात्रा के लिए सप्ताह के अंतिम 2 दिन ही अच्छे रहेंगे.

कर्क Cancer

यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है. आप अपनी लव लाइफ को लेकर सबसे ज्यादा खुश नजर आएंगे. अभी आपके रिश्ते में रोमांस, क्रिएटिविटी, प्यार, मोहब्बत सब कुछ नजर आएगा और आप किसी फिल्म की तरह अपनी लव लाइफ को एंजॉय करेंगे. अपने प्रिय को साथ ले कहीं दूर घूमने भी निकल सकते हैं. किसी रोमांटिक डेस्टिनेशन पर घूमने जाने की भी योजना बनाएंगे. विवाहितों के गृहस्थ जीवन की समस्याएं कम होंगी और एक-दूसरे से अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होगी. नौकरी में आपकी स्थितियां अच्छी होगी. अपनी कार्यकुशलता के कारण आपको अच्छा फायदा मिलेगा. कार्यस्थल पर भी आपकी स्थिति मजबूत होगी.

बिजनेस कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आपको थोड़ा सा रिस्क लेने की जरूरत पड़ सकती है, जो आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं होगा. पारिवारिक जीवन से आप संतुष्ट रहेंगे. आप अपने काम की भाग दौड़ में घरवालों से थोड़ी दूरी बना लेंगे. इसे दूर करने की कोशिश करें. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी उनका पढ़ाई में मन लगेगा और वे खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे. उनके परफॉर्मेंस में भी सुधार होगा. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आती. हालांकि आपको अपने खानपान पर ध्यान देने की जरूरत होगी. यात्रा के लिए सप्ताह की शुरुआत और सप्ताह का अंतिम दिन अच्छा रहेगा.

सिंह Leo

यह सप्ताह आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा. वैवाहिक जीवन के तनाव में कमी आएगी. आप एक-दूसरे को अच्छी तरह समझेंगे और घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे. लव लाइफ के लिए यह समय तनावपूर्ण रहेगा, झगड़ा हो सकता है, इसका ध्यान रखें. नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा. आपको अपने बॉस का सपोर्ट मिलेगा. उनके माध्यम से एक अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यह समय अच्छा रहेगा. कुछ लंबे कार्यों में हाथ डालेंगे, जिसका आपको फायदा भी होगा. विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए समय सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है. इसका ध्यान रखें. यात्रा के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी है.

कन्या Virgo

इस सप्ताह आपको आगे बढ़ने के साथ-साथ कुछ समझदारी दिखाने का मौका भी मिलेगा. विवाहित लोग अपने गृहस्थ जीवन से खुश नजर आएंगे. आपको जीवनसाथी के पूरे सपोर्ट के साथ-साथ प्यार और अपनापन भी मिलेगा. पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी. लव लाइफ के लिए भी समय ठीक ठाक है. अपने प्रिय को समझने की कोशिश करना भी जरूरी होता है. इसपर ध्यान दें. अभी आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा. बिना सोचे समझे किसी को भी अपना पैसा न दें, वरना आप मुसीबत में आ सकते हैं. इस दौरान किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले अच्छी तरह जांच परख लें, नहीं तो कोई समस्या हो सकती है. बैंक लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

नौकरीपेशा लोग अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव रहेंगे, लेकिन कुछ गलती होने की भी संभावना है, इसलिए सावधानी से काम करें. इस सप्ताह व्यापारियों की स्थिति अच्छी बनेगी और बिजनेस में आप मजबूती से डटे रहेंगे. किसी अनुभवी व्यक्ति का सपोर्ट मिलेगा. परिवार के बुजुर्ग भी आपकी सपोर्ट में नजर आएंगे. विद्यार्थियों की बात करें, तो अभी उन्हें काफी मेहनत करने की जरूरत होगी. आपको अपनी मेहनत का उचित परिणाम मिलेगा. हालांकि, आर्किटेक्चर और फाइन आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपको सबसे ज्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी आप बीमार पड़ सकते हैं. यात्रा के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी है.

तुला Libra

यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा. लव लाइफ के लिए समय सामान्य रहेगा. आपको अपने दिल की हर बात सही तरीके से और सही समय पर अपने प्रिय तक पहुंचानी होगी, तभी आपकी लव लाइफ आगे बढ़ेगी. वैवाहिक जीवन के लिए यह समय अनुकूल रहेगा. आप अपनी मीठी-मीठी बातों से अपने जीवनसाथी का दिल जीत लेंगे. नए-नए पकवान खाने का मौका मिलेगा. किसी समारोह में शामिल हो सकते हैं या खुद ही दोस्तों को पार्टी दे सकते हैं.

अपनी वाणी का लाभ उठाते हुए अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपको इसका अच्छा लाभ प्राप्त होगा. दोस्तों के साथ ट्यूनिंग भी अच्छी रहेगी और उनके साथ काफी वक्त बिताएंगे. नौकरी करने वालों को अपने साथ काम करने वालों का सपोर्ट मिलेगा. गवर्नमेंट सेक्टर से अच्छा लाभ मिलेगा. विद्यार्थियों की बात करें अभी उनका पढ़ाई में मन लगेगा. वे जमकर मेहनत करेंगे, जिसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपकी सेहत थोड़ी कमजोर रहेगी. यात्रा के लिए सप्ताह का मध्य अच्छा है.

वृश्चिक Scorpio

यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा. विवाहित लोग गृहस्थ जीवन में पूरी तरह रोमांटिक नजर आएंगे और जीवनसाथी के लिए बहुत कुछ करेंगे. आपका रोमांस सामने से ही दिखाई देगा. लव लाइफ बिता रहे लोगों के लिए भी सप्ताह अच्छा रहेगा. इस समय खुद पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. हालांकि किसी बात को लेकर थोड़ी परेशानी भी होगी, लेकिन खुद ही उससे बाहर निकल आएंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपनी नौकरी को लेकर थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है.

वहीं, बिजनेस करने वालों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में किए गए प्रयास सफल होंगे. बिजनेस में भी गति आएगी. गुप्त रूप से धन आने की स्थिति बनेगी. आर्थिक रूप से यह सप्ताह अच्छा रहेगा, खर्चे भी बने रहेंगे. विद्यार्थियों की बात करें तो इस सप्ताह वे अपनी पढ़ाई को एंजॉय करेंगे. परीक्षा में सफलता के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल है. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी कोई बड़ी शारीरिक समस्या नहीं दिखती, लेकिन आपको तनाव से दूर रहने की जरूरत है. योग और मेडिटेशन से आपको लाभ होगा. यात्रा के लिए यह सप्ताह अनुकूल है.

धनु Sagittarius

यह सप्ताह आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा. पारिवारिक माहौल सकारात्मक रहेगा. जीवनसाथी से नजदीकियां बढ़ेगी. अभी तनाव भी होगा, लेकिन साथ ही प्यार भी होगा, जिसकी वजह से गृहस्थ जीवन ठीक-ठाक होगा. लव लाइफ के लिए समय सामान्य रहेगा. आप अपने प्रिय के साथ घंटों समय व्यतीत करेंगे और उनसे घंटों बातें भी करेंगे. नौकरीपेशा लोग खुद से थोड़ा जी भी चुरा सकते हैं. दूसरी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं.

बिजनेस के लिए दिन सामान्य है, लेकिन आपको काफी मेहनत करनी होगी. सप्ताह की शुरुआत में आपके काफी खर्च होंगे. ये सभी खर्चे इस सप्ताह भी लगे रहेंगे, लेकिन उन खर्चों से आपको खुशी होगी, क्योंकि सारे खर्चे सुख-सुविधाओं पर ही होंगे. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी. मेहनत के अच्छे परिणाम भी मिलेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपकी सेहत में सुधार आएगा. आपको कुछ स्वादिष्ट खाने की भी इच्छा होगी. यात्रा के लिए सप्ताह का मध्य अनुकूल रहेगा.

मकर Capricorn

यह सप्ताह आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा. विवाहितों का गृहस्थ जीवन तनाव की भेंट चढ़ेगा और आपके जीवन में थोड़ी निरसता आ जाएगी. जीवनसाथी आपके इसकी शिकायत कर सकता है. लव लाइफ के लिए समय बेहद अच्छा रहेगा और आप एक-दूसरे के साथ नजर आएंगे. नौकरी को लेकर आपको चिंता रहेगी. इसमें कुछ काफी बेहतर हो रहा है, लेकिन आपका कंसंट्रेशन हिला हुआ है. अपने काम को अच्छी तरह अच्छा अंजाम देने की कोशिश करें, ताकि स्थिति अनुकूल हो.

बिजनेस के सिलसिले में किए गए प्रयास सफल होंगे. यात्रा से भी लाभ होगा. इस सप्ताह आपको कुछ नए लाभ भी मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़े प्रयास भी करने होंगे. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी उनका पढ़ाई में मन लगेगा. उन्हें इसके बेहतर परिणाम मिलेंगे और सफलता भी हासिल होगी. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपको स्वास्थ्य संबंधी छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है. खास तौर पर तनाव से बच कर रहने की जरूरत है. यात्रा के लिए यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा.

कुंभ Aquarius

यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा. विवाहित लोग अपने गृहस्थ जीवन को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. घर में कोई खुशी आ सकती है. घर का माहौल भी सकारात्मक रहेगा, जिससे सभी के साथ आपका रिश्ता अच्छा रहेगा. लव लाइफ के लिए समय थोड़ा कमजोर है. खुद से ही किसी से दूर न जाएं. आपकी मेहनत आपके लिए सफलता लेकर आएगी. अटके हुए काम बनने लगेंगे और कामों में गति आएगी. नौकरी में स्थिति अब धीरे-धीरे सुधरने लगेगी और आप समझ जाएंगे कि काम में मेहनत बेहद जरूरी है.

बिजनेस कर रहे लोगों के लिए यह समय आगे बढ़ने का है. आपके प्रयास सफल रहेंगे और आपकी अच्छी तरह ग्रोथ होगी. निवेश के हिसाब से यह समय थोड़ा कमजोर है. विद्यार्थियों की बात करें तो अभी उन्हें पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे. मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी और बेहतर परफॉर्म करेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपकी सेहत अच्छी रहेगी. हालांकि, आपको खानपान पर ध्यान देने की जरूरत है. यात्रा के लिए सप्ताह का शुरुआती दिन और मध्य तक का समय अच्छा रहेगा.

मीन Pisces

यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में ही आप किसी यात्रा पर होंगे. अपने दोस्तों या निकट के लोगों के साथ इस सफर को एंजॉय करेंगे. प्रेम जीवन में खुशनुमा समय रहेगा. बीच-बीच में आपकी कुछ लोगों से झड़प हो सकती है, जिससे दूर रहना ही आपके लिए सही होगा. विवाहितों का गृहस्थ जीवन इस समय सामान्य रहेगा. आपको अपने रिश्ते में मजबूती बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आय में बढ़ोतरी होगी साथ ही आपके काम की भी प्रशंसा होगी. जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें सुदूर क्षेत्रों और राज्यों से लाभ होगा. आपकी आय बढ़ेगी, लेकिन आपके कुछ अपने ही आपसे नाराज हो सकते हैं. विदयार्थियों की बात करें तो उनके लिए समय अच्छा रहेगा. पढ़ाई में उनका मन लगेगा. इसके उन्हें अच्छे परिणाम भी मिलेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपकी सेहत अच्छी रहेगी. हालांकि, बेवजह के क्रोध करने की आदत से बचकर रहें. यात्रा के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी. Weekly horoscope 9 april to 15 april 2023 . Saptahik Rashifal . Horoscope 9 April .

