आपका आने वाला सप्ताह 2 April to 8 april 2023 कैसा रहेगा बताएंगे राशि अनुसार. एक मैजिक नंबर पूरे सप्ताह करेगा आपकी समस्याओं का समाधान. साथ में Lucky Day, Lucky Colour , सप्ताह का उपाय एवं क्या है सावधानी. इसके साथ ही Tip Of the Week में बताएंगे क्या है कारण बाल्यावस्था में भाग्यशाली होते है, बढ़ती उम्र में भाग्य साथ नहीं देता.शुरुआत करते है मेष राशि से Weekly Rashifal 2 April to 8 April 2023 . Saptahik Rashifal .

साप्ताहिक राशिफल

मेष : नई नौकरी मिलने के योग बनेगे अपने seniors की राय मानकर कोई काम करते है, लाभ होगा सप्ताह का उपाय : एक बादाम धर्मस्थान पर चढ़ाये सावधानी : बाहर का खाना अवॉयड करें, फूड-पॉइजनिंग हो सकती है Lucky Colour: Brown Lucky Day: Fri

वृष : देश -विदेश से उपलब्धियां प्राप्त होंगी नौकरी के हालात में सुधार आएगा; नए परिवर्तन होंगे सप्ताह का उपाय : मंत्र : ॐ गुं गुरवे नमः - तीन माला जाप करें सावधानी : व्यर्थ का तनाव न ले, सेहत परेशानी Lucky Colour: Mehroon Lucky Day: Tue

मिथुन : आर्थिक स्तिथि बेहतर बनाने में सफल होंगे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी पड़ेगी सप्ताह का उपाय : भोजपत्र पर मनोकमाना लिखकर धर्मस्थान पर रखें सावधानी : समय विपरीत है, सयंम एवं धैर्य के काम लें Lucky Colour: Creamson Lucky Day: Wed

कर्क : सम्पूर्ण सप्ताह उतार -चढ़ाव वाला रहेगा घर /वाहन इत्यादि की सुख -सुविधा प्राप्त होगी सप्ताह का उपाय : जेब में चांदी का चोरस टुकड़ा रखें सावधानी : अपनी कीमती वस्तुओ का ख़ास ध्यान रखें Lucky Colour: Purple Lucky Day: Mon

सिंह : परिवार में मांगलिक कार्यो की शुरुआत होगी नई नौकरी की तलाश ? मनोकामना पूर्ण होगी सप्ताह का उपाय : माता -पिता /बड़ो की तन -मन से सेवा, आशीर्वाद लें सावधानी : बिना कारण घर से बाहर न निकले अन्यथा कानूनी समस्या Lucky Colour: Pink Lucky Day:Sat

कन्या : आपका पद - आपकी पोजीशन पहले से बेहतर बनेगी कोर्ट -कचेहरी/क़ानून से जुड़े मामले आपके पक्ष में होंगे सप्ताह का उपाय : लाल चंदन का तिलक लगाए सावधानी : विवादों से दूर रहने का प्रयास करें Lucky Colour: Red Lucky Day: Fri

तुला : आलस /सुस्ती न करे, उत्साहित होकर आगे बढ़े, भाग्य साथ देगा जीवनसाथी के साथ आनंद मनाएंगे सप्ताह का उपाय : सफ़ेद मिठाई जरुरतमंदो में बांटे सावधानी : देर रात बाहर न रहे Lucky Colour: Green Lucky Day: Thur

वृश्चिक : मान -सम्मान /धन एवं पराक्रम में वृद्धि होगी परेशानियां /दुविधाएं समाप्त होंगी, राहत की सांस आएगी सप्ताह का उपाय : दूध से बनी मिठाई जरुरतमंदो में दान करें सावधानी : किसी की बातों में आकर कोई निर्णय न लें Lucky Colour: White Lucky Day: Sat

धनु : पदोन्नति के साथ-साथ स्थानांतरण के योग बनेगे परिवार में सुख एवं शान्ति का वातावरण रहेगा सप्ताह का उपाय : हनुमान चालीसा का पाठ करें सावधानी : आमदनी से ज्यादा खर्च न करें Lucky Colour: Yellow Lucky Day: Mon

मकर : भाई -बहन -मित्र उन्नति का कारण बनेगे जब मन उदास हो अपने इष्टदेव का सिमरन करे, मन पुलकित होगा सप्ताह का उपाय : पीला चंदन का माथे एवं गर्दन पर तिलक लगाएं सावधानी : कोई नया कार्य आरम्भ न करे, समय अनुकूल नहीं Lucky Colour: Firoji Lucky Day: Mon

कुम्भ : लेन -देन, कर्ज जैसी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा करियर का चुनाव करने में सफल होंगे सप्ताह का उपाय : चारमुखी दीया पीपल पर जलायें सावधानी : दुसरो को गलत सलाह न दें Lucky Colour: Orange Lucky Day: Fri

मीन : अब तक जो आपने संघर्ष किया है, परिणाम मिलने के योग हैं इस सप्ताह आपको हर प्रकार सुख -सुविधाएं प्राप्त होंगी सप्ताह का उपाय : नमक का दान करे सावधानी : अपनी वाणी का प्रयोग संभलकर करें Lucky Colour: Saffron Lucky Day: Thu

