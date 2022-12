शिक्षक भर्ती परीक्षा की पहली पारी का पेपर निरस्त.

जयपुर. राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की ओर से आयोजित की जा रही सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा के तहत शनिवार को हुए ग्रुप सी के सामान्य ज्ञान एवं मनोविज्ञान का प्रश्नपत्र लीक (REET Paper Leak in Rajasthan) हो गया. इसके बाद आयोग ने आनन-फानन में सामान्य ज्ञान एवं मनोविज्ञान (GK) के पेपर को निरस्त कर दिया है. जबकि शेष परीक्षाएं यथावत होंगी. निरस्त हुए पेपर के लिए 3 लाख 70 हजार अभ्यर्थी पंजीकृत थे. ये पेपर सभी को देना अनिवार्य था. ऐसे में अब ये परीक्षा दोबारा से देनी पड़ेगी. 29 जनवरी को निरस्त परीक्षा दोबारा (canceled exam will be held on 29th January) आयोजित की जा रही है.

राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से पेपर रद्द करने के साथ ही इस मामले में पुलिस और एसओजी ने कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड सुरेश के साथ करीब 49 लोगों को गिरफ्तार (49 arrested in REET paper Leak) किया है. इसमें 7 लड़कियां भी बताई जा रही हैं. पुलिस को पेपल लीक के लिए पहले से इनपुट मिला था. इसके बाद सुबह जालोर से उदयपुर आ रही राजस्थान लोक परिवहन की एक बस में कार्रवाई की गई. पुलिस ने उदयपुर के बेकरिया थाने के पास कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा है. प्राथमिक जानकारी में सामने आया कि पुलिस की संयुक्त टीम ने जिले के बेकरिया थाने के नजदीक बस को रोका. जिसमें आरपीएससी की परीक्षा देने आ रहे अभ्यर्थी सवार थे. जिनके पास से कुछ पेपर भी मिले हैं. बताया जा रहा है कि बस में 40 लोग मौजूद थे, जिन्हें बस में ही 3 से 4 लोग पेपर सॉल्व करा रहे थे. इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पढ़ें. पेपर लीक से अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, जांच रिपोर्ट के बाद तय होगी परीक्षा की अगली तारीख

इसी बीच, उदयपुर शहर में होने वाले एग्जाम को लेकर जानकारी आई कि वहां सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती एग्जाम का पेपर लीक हो गया है. इसके बाद प्रशासन ने आनन-फानन में एग्जाम को रद्द करने का फैसला किया. परीक्षा के निरस्त होने के चलते परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे अभ्यर्थियों को बाहर ही रोक दिया गया.

ग्रुप सी की परीक्षाएं आज से शुरू हुई थीः आरपीएससी की ओर से आयोजित सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा के तहत अब तक ग्रुप ए और बी की परीक्षाएं हो चुकी हैं. 9760 पद के लिए कुल 12 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. इनमें से शनिवार को ग्रुप सी के तहत पहला पेपर सामान्य ज्ञान एवं मनोविज्ञान (GK) का होना था. ये पेपर सुबह 9 से 11 तक यह परीक्षा होनी थी. ये परीक्षा प्रदेश के 1193 परीक्षा केंद्रों पर होनी थी. इस परीक्षा के लिए 3 लाख 70 हजार अभ्यर्थी पंजीकृत थे.

शिक्षक भर्ती परीक्षा की पहली पारी का पेपर निरस्त.

पढ़ें. RPSC Paper Leak: सड़क पर लेटकर परीक्षार्थियों ने किया प्रदर्शन, धरना खत्म...दूसरी पारी की परीक्षा देने गए अभ्यर्थी

राजस्थान पुलिस लिखेगी आरपीएससी को पत्रः तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पेपर उदयपुर में लीक होने के बाद डीजीपी उमेश मिश्रा का कहना है कि प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं को स्वच्छ एवं निष्पक्ष ढंग से करवाने के लिए राजस्थान पुलिस तत्पर है. पुलिस की सजगता और सतर्कता के चलते ही नकल कराने वाले गिरोहों को निरंतर पकड़ा जा रहा है. मिश्रा ने बताया की रीट पेपर लीक करने वाले गिरोह की तरह ही इस बार द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पेपर लीक करने वाले नकल गिरोह को शिकंजे में लेकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मिश्रा ने बताया की नकल करने का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों को डिबार करने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा जा रहा है.

भाजपा ने लगाए आरोपः वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र लीक मामले में भाजपा ने सूबे की गहलोत सरकार को आड़े हाथ लिया. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस वाकया को प्रदेश सरकार की नाकामी करार दिया. साथ ही कहा कि ये सरकार वीक है और इसके कारण हर बार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं. इधर, पेपर रद्द करने के मामले में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने राज्य की गहलोत सरकार पर सवाल खड़े किए. कटारिया ने कहा कि काफी मेहनत के बाद युवा परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं. लेकिन एक बार फिर परीक्षा को पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया. उन्होंने कहा कि आरपीएससी ने भले ही पेपर रद्द कर दिया हो, लेकिन यह इस समस्या का हल नहीं है. प्रदेश भाजपा प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा ने भी उक्त घटना को केंद्र कर प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर हमले किए. शर्मा ने कहा कि मेहनत और परिश्रम करने वाले विद्यार्थी आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं. इधर, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पेपर लीक वाकाया को सूबे की गहलोत सरकार के लिए कलंक बताया. साथ ही उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की पहली पारी का पेपर निरस्त होना सरकार और प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है.

CM ने किया ट्वीटः वहीं, मामले के प्रकाश में आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया. सीएम ने लिखा- ''मैं परीक्षार्थियों को होने वाली परेशानी महसूस कर सकता हूं, परन्तु अनुचित तरीके से परीक्षा पास करने के मंसूबे पाल कर आए लोगों का चयन नहीं होने दिया जाएगा. राजस्थान में सिर्फ मेहनती युवाओं को ही उनका हक मिलेगा. मेरी अपील है कि किसी के बहकावे में आने की बजाय आप अपनी तैयारी करें.''

पढ़ें. Rajasthan Paper Leak Case: भाजयुमो ने जड़ा शिक्षा मंत्री के बंगले पर ताला, हिरासत में लिए गए 6 नेता

सीएम ने आगे लिखा- ''आज 24 दिसंबर को 9 से 11 बजे शिक्षक भर्ती की सामान्य ज्ञान की परीक्षा को ऐतिहातन निरस्त किया गया है. जिससे किसी भी मेहनतकश युवा के साथ अन्याय ना हो. बाकी परीक्षाएं यथावत जारी रहेंगी. सरकार किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होने देगी एवं दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी. भर्ती परीक्षाओं में पार्दर्शिता के लिए हमारी सरकार ने सख्त कानून बनाया है.''

सीएम ने लिखा- ''दुर्भाग्य से देशभर में पेपर लीक करने वाले गैंग पनप गए हैं, जिससे कई राज्यों में यहां तक कि ज्यूडिशियरी एवं मिलिट्री तक में पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं. राजस्थान में सख्त कार्रवाई कर बेईमानों को जेल में बंद किया गया है.''

परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन: आरपीएससी पेपर लीक (Rpsc Paper Leak) होने के बाद परीक्षार्थियों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन (Students Protest Against Rajasthan government) किया. विरोध प्रदर्शन कर रहे परीक्षार्थियों की मांग है कि सरकार को दूसरी पाली की भी परीक्षा निरस्त कर देनी चाहिए. बता दें कि सेकेंड ग्रेड टीचर के भर्ती के लिए होने वाले एग्जाम के सामान्य ज्ञान का पेपर लीक हो गया. जिसकी वजह से परीक्षा को सरकार ने रद्द कर दिया.

परीक्षार्थियों ने क्या कहा जानिए: करौली से परीक्षा देने भरतपुर आई परीक्षार्थी शिवानी जादौन ने बताया कि उनका जवाहर नगर स्थित आदर्श विद्यालय में परीक्षा केंद्र था. वो सही समय पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर गई और करीब 8.45 बजे उनको पेपर दे दिया गया. सभी परीक्षार्थी ओएमआर शीट का इंतजार कर रहे थे और कुछ परीक्षार्थियों ने पेपर खोल भी लिया था, लेकिन तभी परीक्षा हॉल में ड्यूटी दे रहे वीक्षक ने सभी परीक्षार्थियों को निर्देश दिए कि सभी अपने अपने पेपर बंद कर लें. उसके बाद सभी परीक्षार्थियों से पेपर वापस ले लिए और सभी को बोल दिया गया कि पेपर निरस्त हो गया है.

वहीं, पेपर लीक होने के बाद बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने इसे एक रिकॉर्ड बताते हुए कहा कि राजस्थान में आरपीएससी के पेपर लीक होना एक आम बात बन चुकी है. अभ्यर्थी सालों तक तैयारी करते हैं, आर्थिक मार झेलते हैं, सपना देखते हैं कि भर्ती परीक्षा सही संपन्न होगी, लेकिन पेपर माफिया नेताओं की पनाह में काम कर रहे हैं.