पटना/नई दिल्लीः बेगूसराय में हुए गोलीकांड पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा (RK Singh targeted Nitish on Begusarai firing). ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में उन्हाेंने कहा कि बिहार में जंगलराज वापस आ गया (RK Singh said Jungle Raj in Bihar). उन्होंने ऐसी घटनाओं के लिए बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया. आरके सिंह ने कहा कि पुराना बिहार जैसा आरजेडी के कार्यकाल में था वो वापस आ गया है. उन्होंने कहा की बिहार से बीजेपी की सरकार जाते ही वहां के कानून की स्थिति सरकार के नियंत्रण में नहीं है.

फ्लैट की बुकिंग कैंसिल करवा रहे लोगः आरके सिंह ने कहा कि बीजेपी के शासन से पहले भी वहां लोग जाना नहीं चाहते थे. बीजेपी के शासनकाल में स्थितियां सामान्य हुईं थीं. हमारी सरकार इन्वेस्टर्स लेकर आए थे. अब फिर से वही स्थिति आ गई है. आशंका है कि इन्वेस्टर्स बिहार छोड़कर वापस जायेंगे. उन्होंने कहा कि वो बिहार से हैं और उन्हें पता लगा है कि जिन्होंने वहां मकान और फ्लैट्स की बुकिंग करवाई थी अब कैंसिल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में उद्योग को वापस लाया गया था और अब वो जा रहे हैं. अगर यही स्थिति रही तो वहां लोगों को रहने के लिए सोचना होगा.

ऐसे आदमी को मंत्री बनाया, जो खुद अपराधी हैः केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीतीश ने ऐसे आदमी को मंत्री बना रखा गया है जो खुद भगोड़े हैं. जिनपर वारंट जारी है. एक ऐसे आदमी को मंत्री बनाया गया है जो खुद एक अपराधी है. तमाम घटनाओं के बावजूद भी उसे मुख्यमंत्री हटा भी नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या मजबूरी है. एक भगौड़े काे नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में रखे हैं यह बहुत ही आश्चर्य का विषय है. उनका इशार पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह की ओर था. बता दें कि वारंट जारी हाेने के बाद कार्तिकेय सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.

क्या है मामलाः बेगूसराय (Begusarai Crime News ) में मंगलवार काे एक साइको किलर ने 11 लोगों को गोली मार कर दहशत फैला दी थी. घटना तेघड़ा और बछवारा थाना क्षेत्र के एनएच 28 की है. करीब 30 किलोमीटर तक फायरिंग की. पुलिस ने बताया कि 11 में से एक व्यक्ति की मौत हो गई है. मृतक की शिनाख्त चंदन के रूप में की गयी. एक घायल भरत यादव को पटना रेफर किया गया है. बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया था कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए टीम बनाकर छापेमारी की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज की भी जांच हो रही है.