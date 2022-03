कोझिकोड : टीवी और इंटरनेट की दुनिया में आज रेडियो को लोग भूलते जा रहे हैं. घरों के लिविंग रूम में अब रेडियो की जगह टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और टैबलेट ने ले लिया है. एक समय में रेडियो के जरिये कई लोकप्रिय गाने और कार्यक्रम प्रसारित होते (golden memories of AIR) थे, जिसे बच्चे से लेकर बुढ़े तक सभी सुनना पसंद करते थे. लेकिन अब रेडियो से गानें सूनना बस यादें बनकर रह गई हैं.

केरल के कोझिकोड में इन यादों को दोबारा ताजा करने की पहल की गई (Initiative to revive radio memories in Kozhikode Kerala) है. कोझिकोड के एक छोटे से गांव में 'एंटे आकाशवाणी' कार्यक्रम (My AIR) चलाया जा रहा है. इस कार्यक्रम के तहत हर घर को रेडियो दान किया जा रहा है. इसमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, जो वृद्ध हैं और बीमारी के कारण बिस्तर पकड़ लिये हैं. ऐसे लोगों को रेडियो देने का उद्देश्य यह है कि वे अपने पुराने दिनों को एक जगह ठहरकर याद कर सकेंगे और पुराने गानों का लुत्फ ले सकेंगे.

हालांकि, उनके बाद प्रत्येक घर को रेडियो प्रदान किया जाएगा और लक्ष्य रहेगा कि इसके प्रति युवा पीढ़ी की भी रूचि बढ़ाई जाए. जानकारी के मुताबिक, पहले चरण में गांव के 30 घरों को रेडियो उपलब्ध कराया (Radio in every house of Kozhikode) जाएगा. इसलिए प्रत्येक घर को 1400 रुपये दिया जाएगा. इस कार्यक्रम के लिए ग्राम पंचायत प्रायोजकों के माध्यम से पैसे जुटा रहा है. यह कार्यक्रम सफल होने के बाद पूरा गांव 'रेडियो गांव' (radio village in kozhikode kerala) बन जाएगा.