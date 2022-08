रतलाम। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के नामली कस्बे के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों के बाथरूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बच्चों ने इसकी शिकायत जब चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) पर की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ है. रतलाम चाइल्ड लाइन की टीम ने स्कूल पहुंचकर मौका मुआयना किया तो टीम के भी होश उड़ गए. स्कूल प्रबंधन ने लड़कों के बामरूम में सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था.

रतलाम के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल का एक और कारनामा, वाशरूम में लगवा दिये सीसीटीवी कैमरे

सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल को चाइल्ड लाइन का नोटिस: रतलाम चाइल्ड लाइन की टीम ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल का दौरा करने के बाद स्कूल प्रबंधन को नोटिस देकर जवाब मांगा है. उधर, स्कूल प्रबंधन ने चाइल्ड लाइन की टीम को बताया कि बच्चे बाथरूम की दीवार पर मोबाईल नंबर लिख कर कमेंट लिखते हैं, जिस पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं .

सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल के अन्य विवाद: गौरतलब है कि सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की यह कोई पहली शिकायत नहीं है. इसके पहले भी यहां बड़े-बड़े मामले सामने आते रहे हैं. कुछ महीने पहले ही रतलाम के इस कान्वेंट स्कूल में एक नन ने सुसाइड कर लिया था. वहीं, करीब 3 साल पहले एक स्कूली छात्रा के साथ रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला भी सामने आया था, जिसमें दो आरोपी उसके क्लासमेट ही थे. बताया जा रहा है कि इसके पहले भी स्कूल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं, लेकिन अपने रसूख का उपयोग कर सभी शिकायतें रफा-दफा कर दी जाती हैं.

