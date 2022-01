नई दिल्ली : दिल्ली के शालीमार बाग में नाबालिग नौकरानी के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई (delhi shalimarbagh rape case) है. नाबालिग के साथ महीनों से दुष्कर्म हो रहा था. दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़ित नाबालिग मूल रूप से झारखंड की रहने वाली है. शालीमार बाग थाना पुलिस ने आरोपी व्यापारी दीपक जैन को गिरफ्तार (accused of rape arrested in delhi) कर मामले की जांच शुरू की.



देश की राजधानी दिल्ली में नाबालिग बच्चियों को बेचने और उनसे गैरकानूनी तरीके से घर का काम कराने का सिलसिला जारी है. इनमें से कई बार तो बच्चियों को घर का काम कराते हुए दुष्कर्म जैसे घिनौनी वारदात का भी शिकार बना दिया जाता है. ऐसा ही एक मामला दिल्ली के शालीमार बाग से भी सामने आया है. झारखंड की रहने वाली नाबालिग को करीब दो साल पहले फिरोज नाम का एक व्यक्ति दिल्ली लेकर आया था, जिसने उसे शालीमार बाग के एक व्यापारी को बेच (jharkhand girl was sell in delhi) दिया.

जानकारी के मुताबिक, तीन से चार महीने तक घर का काम कराने के बाद दीपक नाम के व्यापारी ने उसके साथ यौन शोषण करना शुरू किया. दीपक ने नाबालिग को धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह जान से मार (death threat to house maid) दी जाएगी. पिछले कुछ दिनों से नाबालिग पीड़िता फिरोज के पास थी. वह उसे लेकर जा रहा था, लेकिन तबीयत खराब होने पर उसे पंजाबी बाग श्मशान घाट के पास रोड पर ही छोड़ दिया.

वहां एक समाजसेवी संस्था के कुछ लोग पीड़िता से मिले, तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ. फिलहाल पुलिस ने नाबालिग पीड़ित का मेडिकल कराने के बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपी दीपक जैन को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.