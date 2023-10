देश के व्यक्तियों को गुमराह करने की साजिश : परिवाद में बताया है कि पोस्ट में कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी को प्रोडक्शन दिखाते हुए भारत खतरे में है और अपनी पोस्ट में 'The new age Ravan is here. He is Evil. Anti Dharma. Anti Ram. His aim is to destroy Bharat' भी अंकित किया गया. उक्त प्रकार के पोस्ट से कांग्रेस पार्टी का भी अपमान किया गया और कांग्रेस पार्टी की देश विरोधी और धर्म विरोधी छवि बदनियती पूर्वक अपने राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए और देश के व्यक्तियों को गुमराह करने के लिए किया गया है. परिवादी ने धारा 419, 499 और 500 आईपीसी के तहत परिवाद पेश कर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. एसीजेएम कोर्ट ने परिवाद को कार्यालय कार्रवाई के लिए रखते हुए अब 11 अक्टूबर की तारीख दी है.