जयपुर: अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने देश में बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को जिम्मेदार ठहराया(Center and states are responsible for inflation) है और इसके समाधान की मांग की है. वहीं, देश में धर्मांतरण के खिलाफ और जनसंख्या नियंत्रण के लिए ठोस कानून बनाए जाने की भी तोगड़िया ने पैरवी की है.

राजस्थान की राजधानी जयपुर आए तोगड़िया ने रविवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता में कहा कि आज देश में बढ़ती महंगाई ने आम लोगों को परेशान कर रखा है. तोगड़िया के अनुसार अनुच्छेद 370 हटाकर और समान नागरिकता कानून के जरिए केंद्र सरकार ने कुछ फैसले अच्छे किए हैं, लेकिन महंगाई रोकने में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें 'खेल' रही हैं. उन्होंने कहा कि इसके लिए पेट्रोल-डीजल पर केंद्र को एक्साइज ड्यूटी कम करना चाहिए और राज्यों को वैट में कमी लानी चाहिए, तब जाकर आम जनता को राहत मिल सकेगी. तोगड़िया ने कहा कि यदि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना (Pravin Togadia supports population control bill) तो आने वाले दिनों में देश में हिंदुओं की संख्या बेहद कम हो जाएगी जो हिंदू सुरक्षा के लिए घातक होगा.

प्रवीण तोगड़िया

मंदिर तोड़ने की घटना षड्यंत्र का हिस्सा: राजस्थान में करौली हिंसा और राजगढ़ अलवर में मंदिर तोड़ने की घटना से जुड़े सवाल पर तोगड़िया ने कहा कि यह सब एक षड्यंत्र का हिस्सा लगता है. गुजरात जैसे राज्य में 7 बार हिंदुओं पर हमला कैसे हो गया, यह भी बड़ा सवाल है. वहीं, इन हमलों को रोक कर हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराना सरकार और हम सबकी जिम्मेदारी है. अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद व बजरंग दल इसी दिशा में काम कर रही है.

देश में एक करोड़ सरकारी पद खाली : तोगड़िया ने कहा कि आज केंद्र और राज्यों में करीब एक करोड़ सरकारी पदों पर भर्तियां की जा सकती हैं, जो खाली पड़े हैं. उनके अनुसार यदि केंद्र और राज्य सरकार इस दिशा में कदम उठाएं तो देश से बेरोजगारी बहुत हद तक दूर की जा सकती है. उनके अनुसार बेरोजगारी आज देश का बड़ा मुद्दा हैं, जिसे दूर करने की कोशिश परिषद भी कर रहा है. उन्होंने कहा कि इसके लिए 26 मई से राष्ट्रीय स्वराज योजना शुरू की जा रही है, जिसके तहत हम 10 हजार लोगों को रोजगार देंगे.

यह भी पढ़ें-भागवत के 'अखंड' भारत वाले बयान पर तोगड़िया का तंज, 'POK में कब लगाएंगे शाखा'

अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद कर रही 4 बड़े काम: तोगड़िया ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद देश में 4 बड़े काम कर रही है. जिसमें एक हिंदू हेल्पलाइन है जिसके जरिए एक कॉल पर हिंदुओं की मदद की व्यवस्था है. वहीं, हिंदुओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी इंडिया हेल्थ लाइन शुरू की गई है. जिसमें देश भर में 10 हजार डॉक्टर प्रतिदिन एक हिंदू मरीज को नि:शुल्क सेवा देंगे. तोगड़िया ने कहा कि गरीब हिंदुओं को मुफ्त अनाज देने के लिए भी 1 लाख घरों में थैलियां दी गई हैं, जिसे अब बढ़ाया जा रहा है. वह हिंदू जो अपने मामले की पैरवी के लिए वकील का खर्चा नहीं उठा सकता, उसकी व्यवस्था भी परिषद कर रही है.