नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जानेमाने ओड़िया अभिनेता मिहिर दास के निधन पर शोक (Naveen Patnaik condoled the death of the actor Mihir Das) जताया. उन्होंने कहा कि मिहिर दास ने अपने लंबे फिल्मी जीवन में रचनात्मक प्रदर्शन से लोगों के दिलों में जगह बनाई. गौरतलब है कि मिहिर दास का निधन (Veteran Odia actor Mihir Das died) कटक के एक अस्पताल में हुआ.

प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट कर ओलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिहिर दास को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने ट्वीट किया कि ओड़िया के जानेमाने अभिनेता श्री मिहिर दास जी के निधन की खबर सुनकर दुखी हूं. उन्होंने अपने लंबे फिल्मी करियर में रचनात्मक प्रदर्शन से लोगों के दिल जीते. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं. ओम शांति.

पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट

इसके अलावा ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल, उनके आंध्र प्रदेश के समकक्ष बी. बी. हरिचंदन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ओपीसीसी अध्यक्ष निरंजन पटनायक, भाजपा के राज्य प्रमुख समीर मोहंती और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने लोकप्रिय अभिनेता के निधन पर शोक व्यक्त किया. भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पंडा ने ट्वीट किया कि मैं यह खबर सुनकर बहुत ही निराश हूं. यह एक युग का अंत है. मिहिर दास ओडिशा के घर-घर में (गूंजने वाला) नाम था और वह अपने तीक्ष्ण अभिनय कौशल के लिए जाने जाते थे. मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.

बता दें कि ओडिया के दिग्गज अभिनेता मिहिर दास का मंगलवार को कटक के एक अस्पताल में निधन (Mihir Das died at a hospital in Cuttack) हो गया. उनके परिवार ने यह जानकारी दी. वह 63 वर्ष के थे. दास कई वर्षों से गुर्दे की बीमारी से पीड़ित (actor was suffering from renal ailments) थे, और उन्हें पिछले साल नौ दिसंबर को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वे वेंटिलेटर के सहारे थे.

ओड़िया अभिनेता मिहिर दास

राज्य के मयूरभंज जिले में 11 फरवरी, 1959 को जन्मे दास ने कला फिल्म 'स्कूल मास्टर' से अभिनय की शुरुआत की, और पहली बार 1979 में 'मथुरा बिजय' में एक व्यावसायिक फिल्म में अभिनय किया. बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता ने 'लक्ष्मी प्रतिमा' (1998), और 'फेरिया मो सुना भौनी' (2005) में अपने प्रदर्शन के लिए राज्य सरकार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था.

दास का 'मु तते लव करुछी' (2007) में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार मिला था. उनके सहकर्मी बापू लेंका ने कहा कि 'पुअ मोरा भोलाशंकर' में उनके अभिनय को हमेशा याद किया जाएगा. वह रियलिटी शो 'आशा र आलोक' की मेजबानी करने वाले लोकप्रिय एंकर थे. अभिनेता ने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई थी. वर्ष 2014 में, वह सत्तारूढ़ बीजू जनता दल में शामिल हो गए थे, लेकिन बाद में पार्टी छोड़ दी. वह 2019 में भाजपा में शामिल हो गए.

(पीटीआई-भाषा)