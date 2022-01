नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'प्रवासी भारतीय दिवस' पर प्रवासियों को शुभकामनाएं (Greetings to NRIs on Pravasi Bharatiya Divas) दी हैं. भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान (Contribution of Overseas Indian Community) के सम्मान में हर साल नौ जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस (Pravasi Bharatiya Divas on 9th January) मनाया जाता है.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के लिए नौ जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे. मोदी ने ट्वीट किया कि प्रवासी भारतीय दिवस की सभी को विशेषकर प्रवासी भारतीयों को शुभकामनाएं. हमारे प्रवासी भारतीय समुदाय ने दुनियाभर में अपनी अलग पहचान बनाई है और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. इसी के साथ वे अपनी जड़ों से जुड़े रहे हैं. हमें उनकी उपलब्धियों पर गर्व है.

नायडू ने प्रवासी भारतीय दिवस की बधाई दी

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रवासी भारतीयों से देश के विकास में योगदान देने के अपने प्रयासों को दोगुना करने का आग्रह किया. उपराष्ट्रपति ने प्रवासी भारतीय दिवस की बधाई देते हुए अन्य देशों में रह रहे भारतीयों से कहा कि वे भारत के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में कार्य करना जारी रखें.

उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस पर मैं अपने प्रवासी भारतीय (एनआरआई) भाइयों और बहनों से हमारे देश के विकास में योगदान देने के अपने प्रयासों को दोगुना करने और भारत के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में कार्य करना जारी रखने का आग्रह करता हूं. उपराष्ट्रपति सचिवालय ने नायडू के हवाले से ट्वीट किया कि प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों के लिए उन्हें बधाई देते हुए मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं.

प्रवासी भारतीयों को शुभकामनाएं देते केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू

प्रवासी भारतीय देश को विश्व से जोड़ने वाले: विदेश राज्य मंत्री

विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि वे भारत को दुनिया से जोड़ने वाले एक जीवंत सेतु के तौर पर काम करते हैं. उन्होंने युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने समूह से जुड़ने एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए कई पहल की हैं.

मुरलीधरन ने कहा कि हमारा प्रवासी समुदाय भारत को विश्व से जोड़ने वाले एक जीवंत पुल के तौर पर काम करता है. यह दिल को छू लेने वाला है कि किस प्रकार हमारा विशाल प्रवासी समुदाय विभिन्न देशों और समाजों में अच्छी तरह से घुल-मिल जाने के बावजूद अपनी मातृभूमि के साथ ही उसकी समृद्ध विरासत, परंपराएं और संस्कृति से गहरे और स्थायी रूप से जुड़े हैं.

उन्होंने प्रवासी भारतीयों की सफलता के बारे में भी विस्तार से चर्चा की और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, इनमारसैट के सीईओ राजीव सूरी और चैनल की सीईओ लीना नायर आदि की उपलब्धियों का जिक्र किया. मुरलीधरन ने कहा कि भारतीय युवा मौजूदा समस्याओं के अभिनव समाधान खोजने में काफी आगे हैं और वे भविष्य की सोच के भंडार हैं.

यह भी पढ़ें- COVID-19 Review Meeting: प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी प्रवासी भारतीय दिवस पर प्रवासी भारतीयों को बधाई दी. उन्होंने ट्वीट किया कि प्रवासी भारतीय दिवस पर प्रवासी भारतीयों को बधाई. आपकी उपलब्धियां हमारे लिए गर्व का स्रोत हैं तथा हमारा भावनात्मक बंधन और मजबूत हआ है.