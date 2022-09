मंडी: शनिवार को हिमाचल प्रदेश के मंडी में होने वाली पीएम मोदी की युवा विजय संकल्प रैली में बारिश ने खलल डाल दिया. खराब मौसम के कारण पीएम मोदी हिमाचल नहीं पहुंच पाए. जिसके चलते पीएम मोदी ने वर्चुअली इस जनसभा को संबोधित किया. पीएम मोदी भले हिमाचल ना पहुंच पाए हों लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने चुनाव का बिगुल फूंक दिया है. उन्होंने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में लंबे वक्त तक अस्थिर और गठजोड़ की सरकारें रहीं, जिसके कारण देश की साख और विकास दोनों पर असर पड़ा. (PM Modi Himachal Mandi Rally) (PM Modi Himachal Rally).

भारत के प्रति बदल रहा दुनिया का नजरिया- पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिाय में भारत की साख बढ़ रही है. आज दुनिया भर के देश भारत को जानने, समझने के साथ इससे जुड़ने चाहते हैं. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है पिछले 8 साल से देश में स्थिर सरकार का होना. पीएम मोदी ने कहा कि दशकों तक देश में सरकारें अस्थिर रहीं, बहुमत के बिना गठजोड़ वाली सरकारें बनीं. देश के नागरिकों के साथ दुनिया भी असमंजस में रहती थी कि ये सरकार कब तक चलेगी और कुछ कर पाएगी या नहीं. जिसके कारण दुनिया के देश भारत पर विश्वास करने से पहले 50 बार सोचते थे. लेकिन 2014 के बाद ये सोच बदली है. (PM Modi Rally in Himachal) (PM Modi starts election campaign for Himachal).

हिमाचल में पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद.

पीएम मोदी ने कहा कि इसका श्रेय देश के मतदाता और नागरिकों को जाता है. जिन्होंने 8 साल पहले साल 2014 में एक स्थिर सरकार बनाई. जिसने बदलाव की मजबूत बुनियाद रखी और आज देश के नागरिक ही नहीं दुनियाभर के देश हमपर विश्वास करते हैं.

राज्यों में भी बदल रही है सोच- पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों के लोगों की सोच भी बदल रही है. पीएम मोदी ने इस साल हुए यूपी और उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए कहा कि इन दोनों राज्यों ने अपना निर्णय दोहराया और हर 5 साल में सरकार बदलने की सोच को उखाड़ फेंका है. दरअसल उत्तर प्रदेश में करीब 35 साल बाद और उत्तराखंड में साल 2000 में राज्य के गठन के बाद से पहली बार कोई सरकार रिपीट हुई है और ये बीजेपी ने कर दिखाया है. (PM Modi on Mission Repeat in Himachal)

हिमाचल में भी बनेगी सरकार- पीएम मोदी ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड की तरह हिमाचल की जनता और युवा भी भाजपा सरकार की वापसी का मन बना चुके हैं. हिमाचल के युवा जानते हैं कि साफ नीयत और ईमानदारी के साथ हिमाचल का विकास सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है. (PM Modi Mandi rally)

