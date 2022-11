आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

राष्ट्रपति मंगलवार को बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने झारखंड जायेंगी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार (15 नवंबर) को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के उलिहातु में भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देंगी और मध्य प्रदेश के शहडोल में जनजातीय समागम को संबोधित करेंगी. राष्ट्रपति भवन के बयान के अनुसार, राष्ट्रपति मुर्मू, भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मंगलवार को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान, झारखंड के उलिहातु गांव का दौरा करेंगी. इसी दिन, राष्ट्रपति जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शहडोल में आयोजित जनजातीय समागम को संबोधित करेंगी.

आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

G20 Summit : इंडोनेशिया के बाली में पीएम मोदी का हुआ गर्मजोशी से स्वागत

17वें जी-20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली पहुंच चुके हैं. बाली पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक स्वागत किया गया. पढ़ें पूरी खबर

मिजोरम में पत्थर की खदान गिरने से कई लोगों के फंसे होने की आशंका

मिजोरम के हनथियाल जिले में एक पत्थर की खदान गिरने से 12 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एबीसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड, मौदढ़, हनथियाल जिले में स्थित है, जहां कर्मचारी अपने लंच ब्रेक से लौटे ही थे, कि पत्थर की खदान धंस गई. पढ़ें पूरी खबर

Good News : थोक महंगाई के बाद अब खुदरा भाव में भी आई कमी

खाद्य उत्पादों के दाम कम होने से अक्टूबर महीने में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 6.77 प्रतिशत पर आ गई. हालांकि यह अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के संतोषजनक स्तर से ऊपर बनी हुई है. पढ़ें पूरी खबर

Childrens Day : राष्ट्रपति मुर्मू ने बच्चों से कहा-बड़े सपने देखें, नए और विकसित भारत के सपने देखें

बाल दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों को बड़े सपने देखने और नए एवं विकसित भारत के सपने देखने का सुझाव दिया (dream big and dream for new and developed India). राष्ट्रपति ने कहा कि यह दिन भारत के बच्चों यानी भारत के भविष्य को समर्पित है. पढ़ें पूरी खबर

गुंबद आकार के बस शेल्टर्स पर चला दूंगा बुलडोजर : कर्नाटक भाजपा सांसद

कर्नाटक में बस शेल्टर्स की बनावट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा (Karnataka BJP MP Pratap Simha) ने कहा कि इस बनावट को बदला नहीं गया तो, वह खुद इन पर बुलडोजर चला देंगे. पढ़ें पूरी खबर

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, अगले कुछ वर्षों में भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा

लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा. उन्होंने वैश्विक स्तर पर बढ़ी पीएम की प्रतिष्ठा की भी जमकर तारीफ की. पढ़ें पूरी खबर

जबरन धर्मांतरण नहीं रोका गया तो देश में मुश्किल स्थिति पैदा होगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण को बहुत गंभीर मुद्दा करार देते हुए सोमवार को केंद्र से कहा कि वह इसे रोकने के लिए कदम उठाए और इस दिशा में गंभीर प्रयास करे. अदालत ने चेताया कि यदि जबरन धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो एक बहुत मुश्किल स्थिति पैदा होगी. याचिका अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की है. पढ़ें पूरी खबर

गुजरात चुनाव: भारतीय जनता पार्टी में बगावत, डैमेज कंट्रोल करने में जुटे अमित शाह

गुजरात में टिकटों का खुलासा होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बगावत पर उतर आए हैं. ऐसे में डैमेज कंट्रोल करने के कई प्रयास किए जा रहे हैं और अब इस काम के लिए खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उतर आए हैं. पढ़ें पूरी खबर

कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन के दो साथी रिहा, 32 साल से जेल में थे कैद

तमिलनाडु सरकार ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की दलीलों के आधार पर चंदन तस्कर वीरप्पन के दो सहयोगियों अंदियप्पन और पेरुमल को रिहा करने का आदेश दिया था, जो 32 साल से जेल में कैद थे. पढ़ें पूरी खबर

जी20 शिखर सम्मेलन से इतर राष्ट्रपति बाइडेन ने जिनपिंग से की मुलाकात

G20 लीडर्स समिट से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इंडोनेशिया के बाली में मुलाकात हुई (Joe Biden Xi Jinping meeting in Bali). पढ़ें पूरी खबर

Virginia Shooting: अमेरिका में वर्जीनिया विश्वविद्यालय के परिसर में गोलीबारी, तीन की मौत

अमेरिका में वर्जीनिया विश्वविद्यालय के परिसर में हुई गोलीबारी (Virginia University shooting) में तीन लोगों की मौत हो गई है. पढ़ें पूरी खबर

रूस के विदेश मंत्री लावरोव को अस्पताल ले जाया गया, प्रवक्ता ने बताया फेक न्यूज

जी-20 शिखर सम्मलेन में शामिल होने बाली पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव (Sergei Lavrov) को अस्पताल ले जाया गया है. लेकिन रूस के विदेश मंत्रालय ने इस खबर को फेक बताया है. पढ़ें पूरी खबर

जापान के टोबा में 6.1 तीव्रता का भूकंप

जापान के टोबा से 84 किमी दक्षिण-पूर्व में आज दोपहर 13:38 बजे भूकंप के झटके महसूस किये गए. पढ़ें पूरी खबर