मुंबई : Twitter CEO पराग अग्रवाल के टीचर्स ने उन्हें बधाई देते हुए कहा (The teachers congratulated him and said) कि वे विशेष प्रकार के 'टॉपर' हैं. उनके शिक्षकों ने कहा कि वह एक विशिष्ट प्रकार के टॉपर छात्र (A specific type of topper student) थे और उन्हें उनके फोकस तथा इनोवेशन ने सबसे अलग बना दिया.

संस्थान के कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनयिरंग विभाग के प्रोफेसर सुप्रतिम बिस्वास (Professor Supratim Biswas) ने कहा कि वह एक विशिष्ट प्रकार के टॉपर छात्र थे. वह बहुत ही सुव्यवस्थित और बहुत अच्छे व्यवहार वाले शख्शियत हैं. आईआईटी-बंबई में शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उनमें सभी गुण थे.

बिस्वास ने कहा कि हमें देश भर से टॉपर मिलते हैं लेकिन उन सभी में शीर्ष पर रहने के लिए एक विशेष क्षमता की आवश्यकता होती है. उन्होंने कहा कि आईआईटी के रजत पदक विजेता अग्रवाल को 2019 में यंग एलुमनी अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया था.

आईआईटी-बंबई के निदेशक शुभाशीष चौधरी (IIT-Bombay director Shubhashish Chowdhary) ने कहा कि किसी विश्वविद्यालय के महत्व को प्राय: उसके पूर्व छात्रों की सामूहिक उपलब्धियों और उनके द्वारा अपने संस्थान के लिए लाए गए गौरव से आंका जाता है. उन्होंने कहा कि पराग अग्रवाल एक ऐसे पूर्व छात्र हैं, जिन पर आईआईटी-बंबई को गर्व है.

आईआईटी ने पराग को जो शिक्षा और माहौल प्रदान किया, उसने उनमें सर्वश्रेष्ठ लाने में मदद की. कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ पराग शीर्ष पर पहुंच गए हैं. पराग ने 1999-2001 में परमाणु ऊर्जा जूनियर कॉलेज, मुंबई से कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई की थी.

इस कॉलेज के प्रधानाचार्य आनंद कुमार (College Principal Anand Kumar) ने कहा कि अग्रवाल की हमेशा से ही आआईटी में जाने की इच्छा थी. उन्होंने कहा कि अग्रवाल ने कई नवोन्मेष किए. कुमार ने कहा कि वह (अग्रवाल) बहुत ही केंद्रित व्यक्ति थे और उनके उत्तर बिना किसी भटकाव के बिंदुवार रूप से एकदम सटीक होते थे.

संस्थान ने ट्वीट किया कि हमारे पूर्व छात्र डॉ. पराग को ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किए जाने पर बधाई. डॉ. अग्रवाल ने 2005 में आईआईटी बंबई से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की थी. उन्होंने 2011 में ट्विटर के लिए काम शुरू किया था और 2017 में वह सीटीओ नियुक्त किए गए थे.

मुंबई में जन्मे पराग की मां एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक हैं. उनके पिता परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत थे और वहां वरिष्ठ पदों पर थे. पराग (37) ने मुंबई के परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की है. साल 2011 में वह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पीएचडी की पढ़ाई करते हुए ट्विटर से जुड़ गए थे.

ट्विटर के निवर्तमान सीईओ डोर्सी ने सोमवार को घोषणा की थी कि अग्रवाल कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे. डोर्सी ने कंपनी में 16 साल बाद सीईओ का पद छोड़ दिया, जिसके वह सह-संस्थापक भी हैं.

(पीटीआई-भाषा)