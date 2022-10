पानीपत: सनौली रोड पर गोयल मार्बल हाउस मार्केट में चाकुओं से गोदकर रेलवेकर्मी की हत्या कर दी (Railway Employee stabbed to death in panipat) गई. उसके दो साथियों पर भी चाकू से हमला किया गया है. हमले में दोनों घायल हो गए. बताया जा रहा है कि हनुमान सभा की आड़ में लेकर सनौली रोड पर डीजे के साथ नकाबपोश हथियारों से लैस बदमाश सरेआम धारदार हथियार, लाठी-डंडे लहराते हुए जा रहे थे.

वह आते-जाते कई लोगों को झगड़े की नियत से छेड़ रहे थे जिसका विरोध रेलवेकर्मी व उसके दो साथियों ने किया. इसी बात पर नकाबपोश हुड़दंगियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया. वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए. स्थानीय लोगों ने वारदात की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही चांदनीबाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची. तब तक तीनों युवकों को पास के ही एक निजी अस्पताल ले जाया जा चुका था. हमले में बुरी तरह से जख्मी रेलवेकर्मी की नाजुक हालत को देखते हुए निजी अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वही, वारदात में घायल दोनों युवकों का सनौली रोड के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है.



पानीपत में युवकों ने रेलवेकर्मी की चाकू गोदकर की हत्या, दो अन्य घायल

मिली जानकारी के मुताबिक उग्राखेड़ी गांव का रहने वाला मनप्रीत मलिक अपने दोस्त मनीष और आर्यन के साथ स्कूटी पर सवार होकर बलजीत नगर नाका की ओर से अपने गांव उग्राखेड़ी की तरफ जा रहे थे. रास्ते में गोयल मार्बल मार्केट के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि डीजे पर नकाबपोश कुछ युवक हनुमान सभा पानीपत (Hanuman Sabha Panipat) की आड़ लेकर फिल्मी गानों पर सरेआम हुड़दंग करते हुए हथियार लहरा रहे थे. युवकों के हाथ में लाठी-डंडे और धारदार हथियार थे. जिस पर स्कूटी सवार मनप्रीत और उसके दोस्तों नकाबपोश युवको से हुड़दंग ना करने के बारे में कहा. इसी बात पर हुड़दंगियो ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी.

मारपीट के दौरान बदमाशों ने युवकों पर चाकू से हमला कर (miscreants attacked On youths with knife) दिया. ताबड़तोड़ चाकू के हमले से मनप्रीत की मौत हो (Murder In Panipat) गई. जबकि उसके 2 साथी मनीष और आर्यन गंभीर रूप से घायल हो गए. फिलहाल उनका निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. आरोपी युवकों का हुडदंग करते एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है. पुलिस की पांच टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी जुट गई हैं.