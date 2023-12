विकासशील देशों के गणितज्ञों को मिलता है रामानुजन पुरस्कार

The Ramanujan Prize अंतरराष्ट्रीय स्तर के युवा गणितज्ञ को 2005 से हर साल दिया जाता है. यह पुरस्कार कई वैश्विक संगठनों की ओर से संयुक्त रूप से दिया जाता है. इसकी स्थापना International Center For Theoretical Physics, and International Mathematical Union और Niels Heinrich Abel Memorial Fund के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था. 2012 में एबेल फंड की भागीदारी समाप्त हो गई. इसके बाद से भारत सकरार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से 10 सालों (2014-2023) के लिए पुरस्कार का वित्त पोषण किया जा रहा है. रामानुजन पुरस्कार हर साल विकासशील देश के 45 साल (31 दिसंबर) तक के युवा शोधकर्ताओं को दियी जाता है. विजेताओं को पुरस्कार दिया जाता है. इसके तहत विजेता को 10,000 अमेरिकी डॉलर दिया जाता है और International Center For Theoretical Physics लेक्चर देना का मौका मिलता है.