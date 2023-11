इस महीने की शुरुआत में, LockBit ने इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ( Industrial and Commercial Bank of China - ICBC ) की अमेरिकी शाखा पर हमला किया, जिससे अमेरिकी ट्रेजरी बाजार ( US Treasury market ) में व्यापार बाधित हुआ. हैकर समूह ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसे बैंक द्वारा फिरौती का भुगतान किया गया था. LockBit के बिजनेस मॉडल को " ransomware-as-a-service " के रूप में जाना जाता है. यह अपने दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को अन्य हैकर्स को बेचता है, जो साइबर हमलों को अंजाम देते हैं.