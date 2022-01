नागपुर : कश्मीरी युवक द्वारा नागपुर में रेकी (Reiki in Nagpur by Kashmiri Youth) की सूचना मिलने के बाद शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया है. नागपुर के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने इसकी पुष्टि की है और कहा कि नागपुर में हाई अलर्ट जारी (High alert declared in the city) कर दिया गया है.

जानकारी के अनुसार केंद्रीय एजेंसी से सूचना मिलने के बाद (After getting information from central agency) पुलिस ने नागपुर के महल परिसर में आरएसएस मुख्यालय (RSS headquarters in the mahal complex) और रेशम बाग स्थित संघ के डॉ. हेडगेवार स्मारक परिसर (Dr. Hedgewar Memorial Complex) और कुछ अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी है.

पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार (Police Commissioner Amitesh Kumar) ने महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा भी किया है. सुरक्षा के लिहाज से अहम कदम उठाए जा रहे हैं. हालांकि पुलिस आयुक्त ने यह नहीं बताया कि नागपुर में रेकी कहां-कहां की गई है. इस संबंध में यूएपीए अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

जम्मू-कश्मीर में सेंट्रल एजेंसी ने एक युवक को गिरफ्तार किया है. उससे मिली जानकारी में सूत्र बता रहे हैं कि यह रेकी नागपुर में की गई थी. जम्मू-कश्मीर से एक युवक नागपुर आया भी था. जुलाई 2021 में वह दो दिन नागपुर में रहा था.

कहा जा रहा है कि नागपुर पुलिस को केंद्रीय एजेंसी से सूचना मिली है कि इस दौरान उसने कुछ जगहों पर रेकी की थी. उसके बाद सारी जानकारी नागपुर पुलिस को दे दी गई है. जानकारी के अनुसार युवक ने पाकिस्तान के इशारे पर नागपुर में रेकी की थी.