मुंगेली: अपनी कारगुजारियों को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में रहने वाला छत्तीसगढ़ का स्कूल शिक्षा विभाग एक बार फिर सुर्खियों में है (Negligence of Mungeli Education Department). मामला मुंगेली जिले का है. यहां बोर्ड परीक्षा की आंसर शीट बिना सुरक्षा व्यवस्था के ही टू व्हीलर में थाने से जिला मुख्यालय ले जाया जा रहा है. थाने के प्रभारी के अनुसार परीक्षा के दौरान सुरक्षा की मांग की गई थी. लेकिन बोर्ड परीक्षा की आंसर शीट ले जाने के दौरान किसी तरह की सुरक्षा की मांग नहीं की गई है. इस वजह से उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी गई. (Negligence in security of answer sheet of board exam in Mungeli )

मुंगेली में बोर्ड एग्जाम के आंसरशीट की सुरक्षा में लापरवाही

लोरमी ब्लॉक में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा (10th and 12th board exam in mungeli ) ऑफलाइन हुई. इस दौरान सभी छात्र-छात्राओं की आंसर शीट लोरमी थाने में सुरक्षित जमा करवाई गई. सोमवार को 10वीं बोर्ड की परीक्षा खत्म होने के बाद आंसरशीट को थाने से ले जाया गया. शिक्षा विभाग के जवाबदार कर्मचारी अपनी बाइक और स्कूटी से ही थाने पहुंचे और बोर्ड परीक्षा की आंसरशीट अपनी टू व्हीलर में रखकर ले जाने लगे. ETV भारत से शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि आंसर शीट मुंगेली के बी आर साव स्कूल में जमा करने का आदेश जारी किया गया है. इस दौरान बड़ी लापरवाही ये दिखी कि बिना सुरक्षा व्यवस्था के दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं को ले जाया गया.



'आंसरशीट जमा करने के लिए नहीं मांगी सुरक्षा'

इस पूरे मामले में लोरमी थाने में पदस्थ प्रभारी एन बी सिंह ने बताया कि 'परीक्षा के बाद 10वीं और 12वीं बोर्ड की आंसरशीट थाने में सुरक्षित जमा था. जिसे शिक्षा विभाग के कर्मचारी अपने साथ ले जा रहे हैं. परीक्षा के समय पुलिस बल की मांग की गई थी. उस दौरान सभी परीक्षा केंद्रों में पुलिस बल तैनात किया गया था. लेकिन आंसर शीट जमा करने के लिये किसी तरह की सुरक्षा की मांग नहीं की गई है. जिसके चलते उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई'.

DEO ने कहा जांच करवाएंगे

इस पूरे मामले में जिले के शिक्षा अधिकारी सतीश पांडेय (Mungeli District Education Officer Satish Pandey) ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में नहीं रखते हुए उत्तर पुस्तिका जमा करने के सवाल पर जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है. देखना होगा कब तक जांच पूरी होती है.