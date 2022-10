भोपाल। जिला न्यायालय में पीएफआई के 13 सदस्यों को पेश किया गया है. जहां कोर्ट ने 12 लोगों को जेल भेज दिया है. जिसमें महाराष्ट्र का भी एक आरोपी था. जबकि एक सदस्य को रिमांड पर भेजा है. कोर्ट ने एटीएस को 2 दिन की रिमांड दी है. एटीएस को इस पूरे मामले में पूर्व में 8 दिन की रिमांड मिली थी. mp news) (bhopal court sent 12 members of PFI to jail) (NIA action on PFI in mp)

PFI सदस्यों को कोर्ट से जेल ले जाती पुलिस

पीएफआई सदस्यों पर यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई: पूर्व में अनवर को एटीएस ने किया था गिरफ्तार: राजधानी भोपाल में गुरुवार को जिला न्यायालय में पीएफआई के 13 सदस्यों को रिमांड के बाद न्यायालय में पेश किया गया. जिन्हें 14 दिन के लिए जेल रिमांड पर भेज दिया गया है. इसके अलावा अनवर नाम के सदस्य को यूएपीए एक्ट के तहत न्यायालय में पेश किया गया. जहां उसे 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा है. बता दें कि पीएफआई के 25 सदस्यों को प्रदेश भर में एटीएस की टीम ने पकड़ने में सफलता हासिल की थी. उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है. पीएफआई के सदस्यों पर यूएपीए एक्ट तहत कार्रवाई की गई है.

PFI के 12 सदस्यों को भोपाल कोर्ट ने भेजा जेल

MP News: भोपाल कोर्ट में पेश किए गए PFI के 13 सदस्य, NIA को मिली 7 दिन की रिमांड

पीएफआई सदस्यों ने एसडीपीआई पर लगाया था आरोप: बता दें पिछली बार जब इन सदस्यों को कोर्ट में पेश किया गया था, तब एटीएस को रिमांड दी थी. वहीं न्यायालय से पेशी के बाद बाहर निकलते वक्त आरोपियों ने एक पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया था. उनका कहना था कि एसडीपीआई (SDPI) की वजह से उन्हें फंसाया गया था. PFI सदस्य होने का जो आरोप उनके ऊपर लगाया गया है, वह पूरी तरह से गलत है. जबकि सरकार ने एसडीपीआई पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, क्योंकि एसडीपीआई एक राजनीतिक पार्टी है. भोपाल के शाहजहांबाद में एसडीपीआई का कार्यालय है. mp news) (bhopal court sent 12 members of PFI to jail) (NIA action on PFI in mp) (mp PFI member produced in bhopal court) (one member on ats remand in mp) (Terror funding case on PFI members)