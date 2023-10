सस्पेंडेड ब्रांच मैनेजर का पक्ष लेने के बाद यूको बैंक के जोनल हेड विक्रांत टंडन से ईटीवी भारत ने संपर्क किया. उनसे पहला सवाल पूछा गया कि आखिर ब्रांच मैनेजर को क्यों सस्पेंड किया गया है. उन्होंने जवाब में कहा कि " I will not divulge these things. Thank you for calling" और फोन को काट दिया.