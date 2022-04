कोटा: शहर के महावीर नगर थाना इलाके में शुक्रवार देर रात चालान बनाने की बात को लेकर काफी हंगामा हुआ. इस मामले में महावीर नगर थाना एसएचओ कलावती चौधरी पर युवक पियूष संग महिला रक्षा वर्मा ने मारपीट का भी आरोप लगा (Lady SHO Slapped a young boy In Kota) दिया. हंगामे के बाद ये लोग थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए. इस सूचना पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी पहुंच गए. उन्होंने भी इस परिवार का साथ दिया.बाद में रामगंजमंडी के विधायक मदन दिलावर भी वहां पर आ गए और थाने पर इन परिवादियों की बात सुनने लगे. इस दौरान देर रात तक हंगामा जारी था.

क्या हुआ था?: मामले के अनुसार बालाजी मार्केट स्थित पेट्रोल पंप के नजदीक पुलिस ने नाकेबंदी की हुई थी. इसी दौरान स्कूटी सवार पियूष वहां से गुजरा. उसके साथ रक्षा वर्मा और छोटी बच्ची भी थी. जिन्हें पुलिस ने रुकवाया और उनका चालान काटने लगे. इस बात को लेकर बहस हो गई. इसके बाद युवतियां पास में ही खड़े हुए एक चाट के ठेले पर पहुंच गईं. उनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी. इस बीच बहस का दौर जारी रहा. एसएचओ ने इस दौरान युवक पर हाथ छोड़ दिया (Lady SHO Slapped a young boy In Kota). बहस बढ़ी फिर युवतियों ने आरोप लगाया कि महावीर नगर थाना एसएचओ कलावती चौधरी ने मारपीट शुरू कर दी.

कोटा में महिला एसएचओ ने युवक को जड़ा तमाचा

वीडियो आया सामने: इस पूरे विवाद का एक वीडियो युवतियों की ओर से बनाया गया. जिसमें दोनों ओर से बहस हो रही है. कलावती चौधरी कहती नजर आ रही हैं कि पहले पेट पूजा करोगी उसके बाद में चालान बनवाओगी क्या? तो वहीं युवतियां हाथ न लगाने, मारपीट न करने और 'हम वीडियो बना रहे हैं' कहती नजर आ रही हैं. इस वीडियो में कलावती चौधरी चांटा मारते हुए भी नजर आ रही हैं. इन लोगों ने एसएचओ कलावती चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग रखी है.

धरने पर बैठा परिवार: थप्पड़ मारने और मारपीट के विरोध में पूरा परिवार थाने के बाहर ही धरने पर (Dharna against Physical Assault In kota) बैठ गया है. इस हंगामे की सूचना पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने भी इस परिवार का साथ दिया.बाद में रामगंजमंडी के विधायक मदन दिलावर भी युवतियों के समर्थन (Madan Dilawar Reaches In Young Women Support) में वहां पहुंच गए.

महिला बोली हमारे साथ हुई ज्यादती: इस मामले में महिला रक्षा वर्मा का कहना है कि वह अपने भतीजे पीयूष और बेटी के साथ जा रही थी. कॉन्स्टेबल ने उनकी गाड़ी की चाबी निकालने की कोशिश की. जबकि उन्होंने कुछ नहीं किया था. इसका विरोध किया तब महिला पुलिस अधिकारी ने मारपीट शुरू कर दी और उनकी गाड़ी को जबरन थाने ले जाया जाने लगा. महिला का कहना है कि उसे पुलिस के व्यवहार पर नाराजगी है. उसने कहा- हम कोई चोर, हिस्ट्रीशीटर या गुंडे नहीं हैं.

यह भी पढ़ें- जहांगीरपुरी हिंसा: ईडी ने आरोपितों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया

पुलिस बोली नियमानुसार होगी कार्रवाई: इस पूरे विवाद पर कोटा शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण जैन का बयान भी सामने आया है. उनका कहना है कि चालान की बात को लेकर विवाद (Lady SHO Slapped a young boy In Kota) हुआ था. मामले के शिकायत (Dispute On Challan) की जांच पुलिस उप अधीक्षक मुकुल शर्मा को सौंपी गई है. वो पड़ताल करेंगे. इस जांच के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.