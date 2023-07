हैदराबाद: इंसान के सपने बड़े होते हैं और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए लाखों-करोड़ों रुपये खर्च कर देता है. ऐसे में किसी को डॉक्टर तो किसी को इंजीनियर बनना है. यहां तक कि इंसान लाखों खर्च कर पुरुष से महिला भी बन चुका है. लेकिन जापान से एक नया वाक्या सामने आया है, जहां एक आदमी को कुत्ता बनने की चाहत थी और चाहत ऐसी कि इसके लिए लाखों रुपये खर्च करने से वह पीछे भी नहीं हटा. जापान के रहने वाले टोको ने बचपन में ही कुत्ता बनने की ठानी थी. वह इच्छा अब जाकर पूरी हो गई है. टोको ने इसके लिए लाखों रुपये भी खर्च किए हैं. वहीं, टोको के कुत्ता बनने पर लोग अचरज में हैं.

40 दिनों का लगा समय : मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जापानी शख्स टोको के कुत्ता बनने में जेपपेट नाम की कंपनी ने बड़ी भूमिका निभाई है. यह कंपनी इंटरटेनमेंट विज्ञापन बनाने का काम करती है. उसने टोको के लिए भी कुत्ते की तरह दिखने वाली एक ड्रेस डिजाइन की. इस ड्रेस को तैयार करने में कंपनी को 40 दिन लगे. बता दें कि जापानी शख्स ने कोल्ली ब्रीड के कुत्ते का ड्रेस डिजाइन करवाया है. इस पर कंपनी के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि टोको ने कोल्ली कुत्ते की तरह दिखने की इच्छ जताई थी, उसकी इच्छा के अनुसार हमने उसे ऐसा रूप दिया है. उन्होंने कहा कि यह शख्स कुत्ते की तरह चार पैरों पर चलता दिखाई देगा.

टोको बना कुत्ता

बचपन की पूरी हुई इच्छा : टोको ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह बचपन से कुत्ता बनना चाहता था. उसके जिंदगी का यह सपना था. उसने आगे कहा कि कुत्ता बहुत ही वफादार होता है. इस आदमी ने अपने यूट्यूब चैनल 'I Want To Become Animal' पर अपना एक वीडियो भी अपलोड किया है. जानकारी के मुताबिक, इस चैनल को 31 हजार से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है. अभी तक इस वीडियो को करीब एक मिलियन से ज्यादा बार देखा भी जा चुका है. पता चला है कि यह वीडियो पिछले साल 2022 का है, जिसे इस साल अपलोड किया गया है.

वीडियो में इंसानी कुत्ता : इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कोल्ली कुत्ता बना शख्स टोको अपने गले में एक पट्टा डाले हुए है और जमीन पर लोट रहा है. पिछले साल डेली मेल अखबार को दिए इंटरव्यू में टोको ने बताया कि बचपन से उसका यह शौक था. उसने लोगों से अपनी पहचान भी छिपाई थी. उसने कहा कि वह किसी को भी अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता.