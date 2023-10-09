Israel destroying Hamas targets : चुन-चुनकर हमास को निशाना बना रहा इजरायल, गाजा में 1000 ठिकानों पर बरसाए बम
Published: 7 hours ago
Israel destroying Hamas targets : चुन-चुनकर हमास को निशाना बना रहा इजरायल, गाजा में 1000 ठिकानों पर बरसाए बम
Published: 7 hours ago
नई दिल्ली : इज़रायल ने फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी हमला शुरू किया है. उसने गाजा पट्टी में इस्लामिक आतंकवादी समूह के कई ठिकानों पर हमला किया है. इजराइल ने गाजा में 1,000 से ज्यादा टारगेट को निशाना बनाया है.
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עשרות מטוסי קרב תקפו כ-150 מטרות ברחבי סג'עיה.— Israeli Air Force (@IAFsite) October 8, 2023
בתקיפה הוטלו כמאה טון חימושים.
שכונת סג'עיה משמשת גם היא כקן טרור עבור חמאס וממנה יוצאות לפועל פעילויות רבות נגד ישראל, גם במסגרת הלחימה בימים האחרונים pic.twitter.com/YJlre0NIYb
इजरायली विदेश मंत्रालय द्वारा साझा किए गए हवाई हमलों के वीडियो में लड़ाकू विमान हमास के आतंकवादियों पर बम गिराते और रॉकेट दागते नजर आ रहे हैं. इजरायली वायु सेना (आईएएफ) द्वारा नष्ट किए गए लक्ष्य गाजा पट्टी में बहुमंजिला इमारतों में स्थित थे. इन इमारतों में दर्जनों हमास उग्रवादियों को रखा गया था.
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לפני כשעה כלי טיס סיכל מחבל שניסה לחצות את גדר הגבול משטח רצועת עזה לשטח מדינת ישראל.— Israeli Air Force (@IAFsite) October 8, 2023
חיל-האוויר ימשיך לסכל מחבלים וניסיונות חדירה לשטח מדינת ישראל. pic.twitter.com/tb05nIDMh5
इजरायली विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा और हवाई हमलों का वीडियो साझा किया. उसने कहा कि 'कुछ समय पहले, वायुसेना ने हमास आतंकवादी संगठन के दस ठिकानों पर हमला किया; लक्ष्य गाजा पट्टी में हमास आतंकवादी संगठन द्वारा उपयोग की जाने वाली बहुमंजिला इमारतों में स्थित थे.'
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חיל-האוויר ממשיך לתקוף מטרות של ארגוני הטרור ברצועה; בשעות הבוקר נתקפו מספר מוקדים אסטרטגיים— Israeli Air Force (@IAFsite) October 9, 2023
כלי טיס של חיל-האוויר תקפו בשעות הבוקר מחסן אמצעי לחימה ופיר כניסה למנהרת טרור תת קרקעית בשטח הרצועה אשר משמשים את בכירי ארגון הטרור חמאס. pic.twitter.com/jgnc5TOw6v
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Dozens of fighter jets struck 150 targets in Shuja'iyya.— Israeli Air Force (@IAFsite) October 8, 2023
Shuja'iyya is used as a "terror nest" for the Hamas terrorist organization. Many attacks against Israel originated in it, including during the recent invasion. pic.twitter.com/VNM5c2THVd
इन लक्ष्यों में हमास की हवाई सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला हवाई हथियार प्रोडक्शन यूनिट भी शामिल थी. कार्यालयों और हथियार भंडारण इकाई सहित एक इमारत पर भी इजरायली सेना ने हमला किया. इसके अलावा, इस्लामिक नेशनल बैंक सहित दो बैंक, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर हमास द्वारा आतंकी फंडों को संगठित करने और वित्तपोषित करने के लिए किया जा रहा था, भी इजरायली हवाई हमलों में नष्ट हो गए.
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Dozens of fighter jets struck 150 targets in Shuja'iyya.— Israeli Air Force (@IAFsite) October 8, 2023
Shuja'iyya is used as a "terror nest" for the Hamas terrorist organization. Many attacks against Israel originated in it, including during the recent invasion. pic.twitter.com/VNM5c2THVd
मंत्रालय ने कहा, 'वायुसेना ने आतंकी फंडिंग के लिए हमास आतंकवादी संगठन से संबंधित दो बैंकों पर हमला किया, उनमें इस्लामिक नेशनल बैंक भी शामिल है, जो आतंकवादी गतिविधि को वित्त पोषित करके संगठन की सेवा करता है, और संगठन से संबंधित फर्स्ट बैंक है.'
हमास से संबंधित खुफिया मुख्यालय और हमास आतंकवादी संगठन के हवाई बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक सैन्य परिसर पर भी हमला किया गया. हमास के सैकड़ों बंदूकधारियों द्वारा देश पर हमला करने और हजारों रॉकेट दागने के बाद इजराइल ने फिलिस्तीनी आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है. अप्रत्याशित हमले के कारण बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई हुई और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 'प्रतिशोध लेने' की कसम खाई है.
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”Swords of Iron”— Israeli Air Force (@IAFsite) October 8, 2023
IDF: During the last hour, IDF fighter jets struck three military headquarters belonging to terrorist organizations in the Gaza Strip. pic.twitter.com/ruzYf0agEt
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כלי טיס של חיל-האוויר תקפו במהלך השעות האחרונות עמדת שיגור מוטמנת ושני מחבלים שהיו בסמוך אליה.— Israeli Air Force (@IAFsite) October 7, 2023
זוהתה חוליית מחבלים שניסתה לחדור לשטח ישראל דרך חוף זיקים וסוכלה על ידי כלי טיס.
מחבלים ורכבים נוספים זוהו כשהם מנסים לחצות את גדר המערכת מרצועת עזה לישראל וסוכלו pic.twitter.com/jYFaRdbWcw