अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस का इतिहास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लंबे समय से महिलाओं व लड़कियों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाएं इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही हैं. इसी कड़ी में पहली बार 1995 में बीजिंग महिलाओं पर विश्व सम्मेलन (Conference on Women in Beijing ) का आयोजन किया गया. इसके दस्तावेज को बीजिंग घोषणा पत्र भी कहा जाता है. इस दौरान महिलाओं के लिए बराबरी, सुरक्षा सहित कई अन्य मुद्दों पर सहमति बनी.

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 थीम

हर साल अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के लिए अलग-अलग थीम निर्धारित किया जाता है. 2023 का थीम 'लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें: हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण' (Invest In Girls Right : Our Leadership, Our Well-being) निर्धारित किया गया है.