नई दिल्ली : ठंडी जलवायु और पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद-रोधी अभियानों (counter-terror operations) में अपने कौशल को आजमाने के लिए भारत और अमेरिकी सैनिकों (Indian and the US soldiers) का युद्धाभ्यास चल रहा है. भारत-अमरेका युद्धाभ्यास (India-US Exercise) 2021 का यह 17वां संस्करण अमेरिका के अलास्का स्थित ज्वाइंट बेस एलमंडोर्फ रिचर्डसन में चल रहा है. भारतीय सेना के अनुसार यह युद्धाभ्यास दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग प्रयास है.

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने यूएस ब्लैकहॉक हेलीकॉप्टरों (US Blackhawk helicopters) पर मेडवैक (medevac- चिकित्सा निकासी) अभ्यास किया, जिसमें उन्होंने मरीजों या घायलों को ले जाने का अभ्यास किया.

वहीं, शुरुआत में अमेरिकी सैनिकों ने उसी अभ्यास का एक विशेषज्ञ प्रदर्शन दिया. बाद में भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने इस प्रक्रिया को बार-बार अभ्यास किया. प्रदर्शन में उन्होंने स्ट्रेचर बियरर का इस्तेमाल किया, लेकिन जहां लैंडिंग संभव नहीं थी, वहां अंडरस्लंग स्ट्रेचर बियरर का उपयोग करने का विकल्प भी था.

केसवैक, लॉजिस्टिक्स और कम्युनिकेशन जैसे संचालन के महत्वपूर्ण पहलुओं से भारत और अमेरिका द्विपक्षीय सैन्य सहयोग और बढ़ेगा. यह युद्धाभ्यास 29 अक्टूबर तक किया जाएगा.