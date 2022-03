देहरादून: युद्धग्रस्त यूक्रेन (Ukraine Russia War) में हर पल खतरा बना हुआ है. वहीं बीते दिनों यूक्रेन में कंप्यूटर इंजीनियरिंग (Student Of Computer Engineering) की पढ़ाई कर रहे ऋषभ कौशिक ने अपने माले बु (पालतू कुत्ते का यूक्रेनियन नाम जिसका मतलब 'स्वीट' होता है) के बिना युद्धग्रस्त देश छोड़ने से इनकार कर दिया था. ईटीवी भारत ने बीते दिन इस मामले को प्रमुख्ता से उठाया था. ईटीवी से बात करते हुए ऋषभ ने कहा था कि वो यूक्रेन तभी छोड़ेगा जब उसके माले बु को भारत सरकार एनओसी देगी. ऋषभ ने ईटीवी भारत के ब्यूरो चीफ किरण कांत शर्मा को बीते देर फोन पर बताया कि वो यूक्रेन छोड़ कर हंगरी पहुंच गए हैं और भारत सरकार ने माले बु को भी भारत लाने एनओसी (Government of India gave NOC to dog) दे दी है.

अपने डॉगी के साथ भारत आएंगे ऋषभ

बता दें कि, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे देहरादून के ऋषभ अपने माले बु (पालतू कुत्ते का यूक्रेनियन नाम जिसका मतलब 'स्वीट' होता है) को छोड़कर भारत नहीं आना चाहता थे. ऋषभ चाहता था कि वो यूक्रेन तभी छोड़ेगा जब उसके माले बु को भारत सरकार एनओसी देगी. ईटीवी भारत ने ऋषभ की खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर देखने को मिला है. ईटीवी भारत ब्यूरो चीफ किरण कांत शर्मा ने देर रात ऋषभ से फोन पर बातचीत की, ऋषभ ने बताया कि वह यूक्रेन से हंगरी पहुंच गए हैं और भारत सरकार ने माले बु को भी भारत लाने की एनओसी दे दी है.

पढ़ें:रूस-यूक्रेन संघर्ष : पुतिन की सेना हुई आक्रामक, बाइडेन बोले- चुकानी होगी कीमत

ऋषभ ने बताया कि वह अपने माले बु के साथ मंगलवार दोपहर ही यूक्रेन के बॉर्डर को छोड़ चुके हैं, भारत सरकार के अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया और ऋषभ के साथ-साथ उनके माले बु के तमाम कागज भी पूरे किए और मुंबई आने तक की एनओसी तुरंत ऋषभ के पास आ गई. ऋषभ ने ईटीवी भारत का धन्यवाद किया है. वह फिलहाल ट्रेन में सफर कर रहें हैं और ऋषभ आज यानी बुधवार को मुंबई की फ्लाइट पकड़ेंगे.

बता दें कि, देहरादून के रहने वाले ऋषभ कौशिक बीते 3 सालों से यूक्रेन में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं. ऋषभ का यह लास्ट ईयर है. ऋषभ के परिवार के और लोग भी यूक्रेन में बिजनेस करते हैं. जैसे ही परिवार के सदस्यों को पता लगा कि दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ सकता है वैसे ही 19 और 20 फरवरी को पूरा परिवार, जिनमें लगभग 7 सदस्य थे वह किसी तरह टिकट बुक करवाकर दुबई के लिए रवाना हो गये. वहीं, परिजनों ने ऋषभ को दुबई चलने के लिए कहा. तब ऋषभ ने सिर्फ इसलिए जाने से मना कर दिया क्योंकि ऋषभ जिस माले बु के साथ पिछले 1 साल से रह रहे हैं, वह फ्लाइट में नहीं जा सकता था. लिहाजा, ऋषभ ने अपने परिवार के सदस्यों से कहा था कि वो भारत सरकार और तमाम विभागों से एनओसी लेने के बाद अपने माले बु के साथ ही घर वापसी करेंगे.

पढ़ें: रूस-यूक्रेन संघर्ष : यानुकोविच के बारे में जानें सबकुछ, जिसे पुतिन बनाना चाहते हैं यूक्रेन का राष्ट्रपति

ऋषभ कौशिक ने बताया कि इस दौरान सबसे बड़ी और खास बात यह हुई है कि भारत सरकार ने तमाम कुत्तों की एनओसी फ्री कर दिया है. इतना ही नहीं इंटरनेशनल एनजीओ जो जानवरों के लिए काम करती हैं, उन्होंने भी ऋषभ से संपर्क किया और तमाम जानकारी ली. ऋषभ का कहना है कि भारत सरकार ने जो बड़ा निर्णय लिया है उसके बाद वो माले बु के साथ यूक्रेन हंगरी, पोलैंड या आसपास बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं. उनके खाने, पीने रहने की व्यवस्था भारत में पेटा करेगा. ऋषभ अपने माले बु को भारत लाकर सीधे देहरादून लेकर आएंगे और इस बात से वह बेहद खुश हैं. ऋषभ जिस वजह से यूक्रेन में रुके थे वह न केवल पूरी हो रही है, बल्कि कई कुत्तों की जान इस वजह से बच भी जाएगी.