नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में पूर्व आईपीएस आरएन सिंह के घर (Income Tax Department raids the house of former IPS officer in Noida) पिछले तीन दिन से आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है. आरएन सिंह का बेटा अपने घर की बेसमेंट में एक प्राइवेट लॉकर फर्म चलाता है. ये लॉकर किराये पर दिए जाते हैं. बताया जा रहा है कि कुछ लॉकर में से करोड़ों रुपए नगद बरामद हुए हैं. छापेमारी के लिए करीब 50 इनकम टैक्स के अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं. इनकम टैक्स विभाग द्वारा लॉकर तोड़ने के लिए चाबी बनाने वाले को बुलाया है.छापेमारी अभी और कितने दिन चलेगी इस संबंध में कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

पूर्व आईपीएस के घर इनकम टैक्स का छापा.

वहीं पूर्व आईपीएस अधिकारी द्वारा घर पर अपने नाम के लगे नेम प्लेट को भी हटा दिया गया है. राम नारायण सिंह का कहना है कि इनका बेटा प्राइवेट लॉकर फर्म चलाता है. लोगों को किराए पर देता है. उसमें दो लॉकर इनके निजी है उसमें कुछ गोल्ड मिला है जिसमे पूरा ब्याेरा इनके पास है जालसाजी जैसा कोई काम नहीं है. पूर्व आईपीएस राम नारायण सिंह का कहना है कि वे फिलहाल अपने गांव में थे. सूचना मिली कि घर पर इनकम टैक्स की टीम जांच करने आई है तो तुरंत यहां आ गये.

क्या कहा पूर्व आईपीएस अधिकारी ने .

उन्हाेंने बताया कि वाे एक पूर्व आईपीएस अधिकारी थे. यहां पर बेटा रहता है और वाे भी यहां आकर रुकते हैं. मेरा बेटा प्राइवेट लॉकर रखने का काम करता है जोकि बेसमेंट में है. इसमें हमारे दो लॉकर निजी हैं. अंदर है जांच चल रही है लगभग सभी लॉकर चेक कर लिए जो भी मिला है उसका सारा ब्याेरा हमारे पास है. घर के कुछ जेवरात टीम को मिले हैं. हमारे पास पूरे दस्तावेज है, चेक करा दिए हैं. बाकी कुछ लॉकरों की जांच की जा रही है, जिसके बारे में टीम बताएगी. हम इनकम विभाग का पूरा सहयोग कर रहे हैं.