भावनगर : गुजरात के अमरेली जिले में स्थित पिपावाव बंदरगाह से शुक्रवार शाम करीब 90 किलो हेरोइन की बड़ी खेप जब्त की गई. गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने संयुक्त अभियान को अंजाम दिया (Mega search operation of Gujarat ATS and DRI at Pipavav port). जानकारी के अनुसार कुल 350 किलोग्राम सुतली के धागे में 80 से 90 किलोग्राम हेरोइन तरल रूप में थी.

ड्रग्स की बाजार कीमत करीब 450 करोड़ रुपये बताई जा रही है. पिछले सात दिनों में राज्य में कुल 436 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2180 करोड़ रुपये है. मीडिया से बात करते हुए गुजरात के डीजीपी आशीष भाटिया ने कहा कि जब्ती अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) के पास 'अल हज' नामक एक नाव पर हुई.

नाव में नौ पाकिस्तानी नागरिक थे, जिन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और दिल्ली के शाहीन बाग में एटीएस ने बरामदगी की थी. भाटिया ने कहा, 'मुजफ्फरनगर से 35 किलो हेरोइन जब्त की गई. इसके अलावा एसिटिक एनहाइड्राइड के बैरल भी मिले. वहां 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.'

यूपी में गिरफ्तार किए गए चार लोगों में से दो को गुजरात लाया गया था. उनकी निशानदेही पर दिल्ली के शाहीन बाग में 50 किलो हेरोइन और कुछ अज्ञात प्रकार का पाउडर मिला. इसके अलावा 30 लाख रुपये नकदी भी बरामद हुई.

पढ़ें- दिल्ली में मिला हेरोइन और संदिग्ध ड्रग्स का जखीरा, दुबई से संचालित हो रहा नशे का काला कारोबार