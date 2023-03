नई दिल्ली : गूगल ने उन रिपोर्टे का खंडन किया है कि वह अपने AI chatbot Bard के लिए माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाले ओपनएआई के ChatGPT की नकल कर रहा है. द इंफॉर्मेशन में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि OpenAI की सफलता ने 'गूगल पेरेंट, अल्फाबेट के भीतर दो एआई रिसर्च टीमों को एक साथ काम करने के लिए वर्षों की तीव्र प्रतिद्वंद्विता को दूर करने के लिए मजबूर किया है.'

रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया कि Google के Brain AI group के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डीपमाइंड के कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं, जो OpenAI के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने की अल्फाबेट के भीतर एक कंपनी है. रिपोर्ट में दावा किया गया है, "आंतरिक रूप से इसे जेमिनी के रूप में जाना जाता है, संयुक्त प्रयास हाल के हफ्तों में शुरू हुआ था, जब गूगल ने बार्ड बनाई जो ओपनएआई के चैटबॉट के साथ प्रतिस्पर्धा करने का पहला प्रयास था."

हालांकि, गूगल के एक प्रवक्ता ने द वर्ज को बताया कि 'बार्ड को शेयरजीपीटी या चैटजीपीटी के किसी भी डेटा पर प्रशिक्षित नहीं किया गया है.' इस बीच, गूगल ने घोषणा की है कि वह Bard तक पहुंच खोल रहा है, जो उपयोगकर्ताओं के लिए शुरूआती प्रयोग के रूप में जनरेटिव एआई के साथ सहयोग कर रहा है. Bard की शुरुआती पहुंच यूएस और यूके में शुरू हो गई है और कंपनी ने कहा कि यह समय के साथ अधिक देशों और भाषाओं तक पहुंच का विस्तार करेगी.

