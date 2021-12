नई दिल्ली : 60 वर्षीय जनरल बिपिन रावत को दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार (Prime Minister Narendra Modi government) द्वारा भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (India's first Chief of Defense Staff) नियुक्त किया गया था. यह एक ऐसा निर्णय था जिसे देश के इतिहास में सबसे बड़े सैन्य सुधारों (The biggest military reforms in history) में से एक माना गया.

सीडीएस कार्यालय पहुंचने वाले पहले अधिकारी के रूप में उन्हें और भी बड़े सैन्य सुधार लागू करने की जिम्मेदारी दी गई थी. भारतीय सेना की कमान आधारित संरचना को थिएटर आधारित कमांड में बदलने की जिम्मेदारी (Responsibility to convert to theater based command) प्रमुख थी. जिसमें संयुक्त और एकीकृत संचालन के लिए तीनों सेवाओं के तत्व शामिल थे. ये थिएटर कमांड अपने-अपने क्षेत्र में हर तरह के युद्ध प्रयासों के लिए जिम्मेदार होते हैं.

जनरल रावत ने पिछले साल जनवरी में पदभार ग्रहण करने के बाद देश के आसमान की रक्षा के लिए एकीकृत वायु रक्षा कमान के निर्माण (Unified Air Defense Command Creation) के लिए छह महीने के भीतर एक रोडमैप तैयार करने को कहा था.

योजना के अनुसार भारतीय सेना को देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 17 ऑपरेशनल कमांड (17 Operational Command) के अलावा चार थिएटर कमांड और एक एयर डिफेंस कमांड में पुनर्गठित किया जाना है. जनरल रावत अक्सर विरोधियों के खिलाफ तेज और निर्णायक युद्ध लड़ने के लिए राष्ट्र के सभी उपलब्ध संसाधनों को जोड़ने वाले संपूर्ण राष्ट्रीय दृष्टिकोण की वकालत (Advocating a holistic national approach) करते थे.

सीडीएस जनरल बिपिन रावत

सैनिक परिवार से रहा ताल्लुक

जनरल रावत का जन्म मार्च 1958 में पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के पौड़ी जिले में एक सैन्य परिवार में हुआ था. उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत एक सेना अधिकारी थे और भारतीय सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए थे. जनरल रावत को 1978 में भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था और वे पूर्वी सेना कमांडर तत्कालीन वाइस आर्मी चीफ और अंत में दिसंबर 2016 में 26वें सेनाध्यक्ष बने.

सितंबर 2019 में उन्हें तत्कालीन वायु सेना प्रमुख बीएस धनोआ के सेवानिवृत्त होने के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का 57 वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उस वर्ष दिसंबर में देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) नियुक्त किया गया था. जनरल रावत को ऊंचाई वाले युद्ध और उग्रवाद विरोधी अभियानों और अंतरराष्ट्रीय शांति अभियानों में अनुभव था.

IAF की भूमिका पर विवादित टिप्पणी

एक पेशेवर सैनिक के रूप में जनरल रावत देश में सैन्य सुधारों की प्रकृति और दिशा पर मजबूत विचार रखते थे. उदाहरण के लिए इस साल जुलाई में जनरल रावत की टिप्पणी कि वायु सेना जमीनी बलों के लिए एक सहायक शाखा बनी हुई है, ने विवाद पैदा कर दिया और सेवानिवृत्त वायु सेना अधिकारियों ने इसका विरोध किया.

जनरल रावत को भारत के विरोधियों के खिलाफ उनके कठोर रुख के लिए जाना जाता था क्योंकि वह अक्सर चीन और पाकिस्तान के प्रति ताकतवर दृष्टिकोण की वकालत करते थे. सितंबर 2017 में तत्कालीन सेना प्रमुख के रूप में जनरल रावत ने चीन द्वारा हिमालयी क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र पर धीरे-धीरे कब्जा करने के खिलाफ चेतावनी दी थी. इसे चीन द्वारा सलामी स्लाइसिंग की रणनीति का उपयोग करके पेश किया गया था.

इसने चीनी राजनयिकों को यह सवाल करने के लिए प्रेरित किया कि क्या भारतीय सेना प्रमुख को चीन के साथ सीमा तनाव पर टिप्पणी करने के लिए अधिकृत किया गया है. जनरल रावत ने उत्तरी और पश्चिमी दोनों विरोधियों यानि चीन और पाकिस्तान को शामिल करते हुए दो-मोर्चे के युद्ध परिदृश्य के खिलाफ भी चेतावनी दी थी, जो भारतीय सैन्य योजनाकारों के लिए एक बुरे सपने की स्थिति थी.

दो मोर्चे का युद्ध परिदृश्य

जून 2017 में जनरल रावत ने तब भी विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने कहा कि भारतीय सेना बहु-मोर्चे के युद्ध का सामना करने के लिए तैयार है और किसी भी बाहरी और आंतरिक चुनौती से निपटने के लिए तैयार है. जनरल रावत ने तब एक एजेंसी से कहा था कि भारतीय सेना दो मोर्चे की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है. इस बयान की व्याख्या भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के एक परोक्ष संदर्भ के रूप में की गई थी, जहां कुछ घरेलू संगठन चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ देश के एक साथ युद्ध को बाधित करने की कोशिश कर सकते थे.

मेक इन इंडिया रक्षा उपकरण

जनरल रावत को आयातित रक्षा उपकरणों की तुलना में स्वदेशी रक्षा उपकरणों को बढ़ावा देने के अपने मजबूत विचारों के लिए भी जाना जाता था. पिछले साल मई में जनरल रावत ने समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग को दिए बयान में कहा था कि भारतीय वायु सेना 110 से अधिक लड़ाकू विमानों के बजाय स्थानीय रूप से विकसित लाइट कॉम्बैट जेट तेजस को खरीदने की योजना बना रही है. जिसे मीडियम-मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (MMRCA) टेंडर के तहत खरीदा जाएगा.

कुछ दिनों के भीतर तत्कालीन वायु सेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने यह कहकर उनका खंडन किया था कि वायु सेना 36 राफेल के अलावा 114 मल्टीरोल लड़ाकू विमान, 100 उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (एएमसीए) और एचएएल द्वारा निर्मित 200 से अधिक तेजस लड़ाकू विमानों को शामिल करने की योजना बना रही है.

सीडीएस जनरल बिपिन रावत व पत्नी मधुलिका

रावत की जगह भरना मुश्किल

जनरल रावत की मृत्यु भारत के सुरक्षा तंत्र के लिए आघात के रूप में है क्योंकि वह न केवल संयुक्त थिएटर कमांड बनाने के प्रयास में गहराई से शामिल थे बल्कि राजनीतिक और सैन्य दोनों नेताओं के विश्वास और समर्थन भी प्राप्त था. जनरल रावत के असामयिक निधन से न केवल भारत के सुरक्षा ढांचे में एक बड़ा शून्य पैदा हुआ है बल्कि एक उपयुक्त उत्तराधिकारी की तलाश सरकार के लिए एक चुनौती है.

उनके उत्तराधिकारी को अंतर-सेवा प्रतिद्वंद्विता जैसे मुश्किल मुद्दों पर बातचीत करनी होगी, जो उनके लिए आसान काम नहीं होगा क्योंकि जनरल रावत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का भी उत्कृष्ट समर्थन और विश्वास प्राप्त था.