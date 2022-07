बीजापुर: बीजापुर में उफनती नदी के किनारे गर्भवती महिला ने बच्ची को जन्म दिया. जिले के गंगालूर तहसील अंतर्गत ग्राम झारगोया इलाके में एक गर्भवती महिला सरिता गोंदी को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल लाया जा रहा था. उसी दौरान ग्राम झोरवाया में नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया, जिसके कारण नदी पार करने में दिक्कत होने (pregnant woman gave birth child on banks of river In Bijapur) लगी.

जच्चा-बच्चा सुरक्षित: जिसके बाद तहसीलदार बीजापुर और सीईओ जनपद पंचायत बीजापुर को इस बात की सूचना दी गई. सूचना के बाद फौरन रेस्क्यू टीम रवाना किया गया. प्रसव पीड़ा ज्यादा होने पर नदी के किनारे ही महिला की डिलीवरी कराई (woman gave birth to a girl child on the banks of the river) गई. इसके बाद जच्चा-बच्चा को मोटर बोट के द्वारा नदी पार कराकर ग्राम रेड्डी के उप-स्वास्थ केंद्र लाया गया. फिलहाल जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित हैं.

कई इलाके जलमग्न: बता दें कि जिले में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है. कई इलाका जलमग्न हो गया है. इस बीच बीजापुर में एक महिला प्रसव पीड़ा से परेशान थी. महिला को स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया जा रहा था. हालांकि बाढ़ के कारण स्थिति और भी भयावह हो गई. एंबुलेंस तक पहुंचाने के लिए समय पर महिला को नदी पार नहीं कराया जा सका. जिसके बाद महिला की डिलीवरी नदी के किनारे ही करवानी पड़ी. महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया है. फिलहाल बच्ची और महिला को रेड्डी के उप-स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया है.