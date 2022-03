पालघर : महाराष्ट्र में आज पालघर जिले के मनोर में एक टेम्पो में लदी घास की गठरियों में अचानक (fire caught in tempo loaded with grass bales) आग लग गई. चालक ने अपनी होशियारी से टेम्पो को पास स्थित नदी के भीतर ले गया. वहां ट्रक पर खड़े रहकर पहले घास की गठरियों में लगी आग को बुझाने की कोशिश की. लेकिन अंत में सारे घार जल गए. सौभाग्य से इस अगजनी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

जानकारी के मुताबिक, मनोर रोड पर मसवान के पास सूर्या नदी के पुल के नीचे से टेम्पो गुजर रही थी, जिसमें घास की कई गठरियां लदी (fire caught in bales of grass loaded in tempo in palghar) हुई थीं. तभी अचानक घास की गठरियों में से धुआं उठते चालक ने (A fire broke out at a running tempo near Surya river bridge ) देखा. उसने तुरंत गाड़ी नदी के पास ले जाकर खड़ी कर दी.

इतने में घास की गठरियों में से आग की लपटे भी निकलने लगी. तभी चालक ने साहस दिखाया और तुरंत टेम्पो को चलाकर नदी के भीतर उतारने का प्रयास किया. टेम्पो नदी में उतारने के बाद चालक व अन्य लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सूखी घास होने के कारण सारी गठरियां जलकर राख हो गईं. हालांकि, इस आग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.