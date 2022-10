अयोध्या: दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास और बॉलीवुड की मशहूर फिल्म अभिनेत्री कृति सेनन (Superstars Prabhas or Kriti Sanon in Ayodhya) की मौजूदगी में फिल्म आदिपुरुष का टीजर राम की पैड़ी परिसर में लॉन्च (FILM Adipurush Teaser Out IN Ayodhya) किया गया. इस लॉन्चिंग को लेकर पहले से ही बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थीं. रविवार की रात अयोध्या की पवित्र सरयू नदी के किनारे एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया. टीजर लॉन्चिंग के मौके पर फिल्म के निर्देशक ओमराऊत सहित टीम के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे.

फिल्म आदिपुरुष का टीजर लॉन्च

राम की पैड़ी (Ayodhya Ram Ki Paadi) में जोरदार आतिशबाजी और भव्य समारोह के बीच 5 भाषाओं में फिल्म आदिपुरुष का टीजर लॉन्च किया गया. यहां बनी एक नहर के अंदर से फिल्म का बैनर बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया. साउथ के सुपरस्टार प्रभास (Prabhas role of Lord Ram in Film Adipurush) और अभिनेत्री कृति सेनन (Kriti Sanon role of Goddess Sita in Film Adipurush) ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की. उसके बाद उन्होंने जय श्रीराम का उद्घोष भी किया. इस कार्यक्रम में अयोध्या के कई साधु संत भी शामिल हुए थे.



पढ़ें- साउथ फिल्म स्टार प्रभास और कृति सेनन पहुंचे अयोध्या, रामलला के दरबार में लगाई हाजिरी

इस मौके पर अभिनेता प्रभास (Superstars Prabhas in Ayodhya) ने कहा कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस फिल्म का टीजर अयोध्या में लॉन्च हो रहा है. भगवान श्रीराम के जीवन पर बनी इस फिल्म के जरिए हमने उस कथा को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है. जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिखाया जाता है. फिल्म अभिनेत्री कृति सेनन ने भी जय श्रीराम का उद्घोष कर जमकर तालियां बटोरीं. लॉन्चिंग के मौके पर फिल्म कास्ट की पूरी टीम पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई. फिल्म अभिनेता प्रभास और अभिनेत्री कृति सेनन (Superstars Prabhas or Kriti Sanon in Ayodhya) को देखने के लिए कई हजार लोग राम की पैड़ी पहुंचे थे. जिन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी.

पढ़ें- मथुरा में अजय देवगन की थैंक गॉड फिल्म पर बवाल, कायस्थ महासभा कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला