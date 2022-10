आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से त्रिपुरा और असम का दौरा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12 से 14 अक्टूबर तक त्रिपुरा और असम के दौरे पर जायेंगी. राष्ट्रपति भवन के बयान के अनुसार, राष्ट्रपति मुर्मू 12 अक्टूबर को त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी का उद्घाटन करेंगी और अगरतला के नरसिंहगढ़ में त्रिपुरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगी. बयान के अनुसार, राष्ट्रपति मुर्मू 13 अक्टूबर को ही आईआईटी गुवाहाटी में की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी एवं आधारशिला रखेंगी.

'गुजरात गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा

भाजपा आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार अभियान को धार देने के लिए राज्य में पांच अलग-अलग स्थानों से 'गौरव यात्रा' निकालेगी. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को ऐसी ही दो यात्राओं को हरी झंडी दिखाएंगे. भाजपा सूत्रों के मुताबिक यह यात्रा गुजरात के पांच अलग-अलग धार्मिक स्थलों से रवाना की जाएगी और 10 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा राज्य की 182 विधानसभा सीटों में 144 सीटों से होकर गुजरेगी.

पीएम मोदी ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 'श्री महाकाल लोक' का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 900 मीटर लंबे 'श्री महाकाल लोक' गलियारे का लोकार्पण किया. कुल 856 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के पहले चरण में 'महाकाल लोक' को 351 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

पंचतत्व में विलीन हुए मुलायम सिंह यादव, अखिलेश ने दी मुखाग्नि

सपा संरक्षक व संस्थापक नेता जी मुलायम सिंह यादव मंगलवार को पंचतत्व में विलीन हो गए. नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए उमड़े जन सैलाब के बीच उनके बड़े बेटे अखिलेश यादव ने नम आंखों से अपने पिता मुखाग्नि दी. मुखाग्नि देने से पहले अखिलेश ने सिर पर समाजवादी पार्टी (सपा) की लाल टोपी लगाई. अंतिम संस्कार के दौरान वहां मौजूद लोगों ने 'नेताजी-अमर रहें' और 'मुलायम सिंह यादव-अमर रहें, अमर रहें' के नारे लगाए. पढ़ें पूरी खबर.

गुजरात में पुरानी व्यवस्था को बदलने के लिए सर्जरी की गई : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल (असरवा) में 1,275 करोड़ रुपये की स्वास्थ्य सुविधाओं की शुरुआत की. इस दौरान कहा कि गुजरात दो दशक पहले कई बीमारियों से पीड़ित था, और उनकी सरकार ने पुरानी व्यवस्था को बदलने के लिए एक 'सर्जरी' की. पढ़ें पूरी खबर.

कांग्रेस अध्यक्ष उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, RSS और BJP पूरे देश पर थोप रही अपनी विचारधारा

कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे अपना चुनाव प्रचार करने के लिए मंगलवार को लखनऊ पहुंचे. इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता और पार्टी को साथ लेकर चलाना ही मेरी प्राथमिकता है. मैं सबके कहने पर चुनाव लड़ रहा हूं. मेरी विचारधारा पार्टी की विचारधारा एक है. बीते 55 सालों से मैं उसी पर चल रहा हूं. पढ़ें पूरी खबर.

Palghar Sadhu lynching case : पालघर में संतों की हत्या का मामला सीबीआई को सौंपा गया

महाराष्ट्र के गृह विभाग ने मुंबई के पास पालघर जिले में भीड़ द्वारा दो साधुओं सहित तीन लोगों की पीट-पीटकर हत्या किए जाने के मामले की जांच करीब ढाई साल बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी है (Palghar Sadhu lynching case). इस मामले की जांच, अब तक राज्य आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) कर रहा था. पढ़ें पूरी खबर.

EC से मंजूरी : शिंदे गुट को मिला दो तलवारें एक ढाल चुनाव चिह्न

चुनाव आयोग ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) धड़े को दो तलवारें और ढाल चुनाव चिह्न आवंटित किया है (EC allots Two Swords and Shield symbol to Eknath Shinde faction). इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट को 'ज्वलंत मशाल' चुनाव चिह्न मिला था. शिंदे ने कहा कि नया चुनाव चिह्न छत्रपति शिवाजी और पुरानी शिवसेना का प्रतीक है. पढ़ें पूरी खबर.

टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर से एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार को टेरर फंडिंग मामले में जम्मू-कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की. इस छापेमारी के दौरान एनआईए ने राजौरी के अल हुडा एजुकेशनल ट्रस्ट (एएचईटी) के अध्यक्ष मोहम्मद अमीर शमशी को आतंकी फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया है. पढ़ें पूरी खबर.

सूचना आयुक्तों के 40 से ज्यादा पद खाली, दो राज्यों में मुख्य सूचना आयुक्त नहीं: रिपोर्ट

देश के विभिन्न राज्यों में सूचना आयुक्तों (information commissioner) के स्वीकृत पदों की संख्या 165 है लेकिन इनमें से 42 पद खाली हैं, जबकि दो राज्य बिना मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner) (सीआईसी) के काम कर रहे हैं. इस बात की जानकारी मंगलवार को एक आधिकारिक रिपोर्ट में दी गई. पढ़ें पूरी खबर.

एनसीपी नेता अनिल देशमुख को राहत, सुप्रीम कोर्ट का जमानत पर रोक लगाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने धनशोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh bail case) को जमानत देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से मंगलवार को इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए कहा कि आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से मामले में सुनवाई प्रभावित नहीं होगी.

भारत की ऑस्कर गई फिल्म 'छेल्लो शो' के किशोर अभिनेता राहुल कोली का निधन

ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि गुजराती फिल्म 'छेल्लो शो' के रिलीज होने से कुछ दिन पहले मुख्य किरदार के दोस्त की भूमिका निभाने वाले किशोर अभिनेता राहुल कोली का ल्यूकेमिया से निधन हो गया. वह 17 वर्ष के थे. पान नलिन के निर्देशन में बनी फिल्म 'छेल्लो शो' 14 अक्टूबर को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. पढ़ें पूरी खबर.