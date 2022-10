आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

पीएम नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा

पीएम नरेंद्र मोदी नौ से 11 अक्टूबर तक गुजरात और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे राज्य में 14,500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. वहीं, मध्य प्रदेश में वह 'महाकाल लोक' का उद्घाटन करेंगे. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

शिवसेना विवाद : EC ने उपचुनाव में दोनों गुटों को पार्टी और चुनाव चिह्न इस्तेमाल से रोका

शिवसेना के दोनों गुटों के बीच पार्टी के चुनाव चिह्न 'तीर धनुष' पर दावेदारी के लिए होड़ है. इसी कड़ी में शिंदे गुट शुक्रवार को निर्वाचन आयोग से मिला था. इसके एक दिन बाद ठाकरे गुट ने ईसी को दस्तावेज सौंपे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

महाराष्ट्र के नासिक में ट्रक से टकराने के बाद बस में आग लगी, 12 की मौत, 30 से ज्यादा घायल

महाराष्ट्र के नासिक में बीती रात एक बस में आग लग गई. हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई. शव और घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया है. अभी भी डॉक्टर की पुष्टि के साथ मौतों की सही संख्या का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं, सीएम एकनाथ शिंदे ने मृतकों के लिए मुआवजे का एलान किया है. पढ़ें पूरी खबर.

सीबीआई ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से भ्रष्टाचार के मामलों में पूछताछ की

सीबीआई (CBI) ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक (SatyaPal Malik) से पूछताछ की. इस बारे में अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल में जम्मू कश्मीर में दर्ज भ्रष्टाचार के दो मामलों के बारे में उनसे पूछताछ की गई. पढ़िए पूरी खबर.

वाराणसी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के पहिये जाम, बुलंदशहर से शताब्दी ट्रेन से भेजे गए यात्री

नई दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) के पहिए जाम होने की वजह से रोक दिया गया. वहीं ट्रेन के यात्रियों को शताब्दी एक्सप्रेस से भेजा गया. पढ़ें पूरी खबर.

खड़गे या थरूर को रिमोट कंट्रोल कहना अपमानजनक : राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) और शशि थरूर (Shashi Tharoor) को रिमोट कंट्रोल कहना अपमानजनक है. पढ़ें पूरी खबर.

UNSC की आतंकवाद निरोधक समिति की बैठक 26/11 हमलों के पीड़ितों को 'श्रद्धांजलि': कम्बोज

संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोज (Ruchira Kamboj) ने कहा कि मुंबई में होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की आतंकवाद निरोधक समिति की महत्वपूर्ण बैठक आतंकवादी हमलों में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि है. पढ़ें पूरी खबर.

बिहार में मारा गया आदमखोर बाघ, अब तक 9 लोगों की ले चुका था जान

बिहार के बगहा में आदमखोर बाघ को वन विभाग के कर्मियों ने मार गिराया है. 400 से ज्यादा वनकर्मियों को पिछले एक महीने से बाघ छका रहा था. इस दौरान लगभग 9 लोगों को नरभक्षी बाघ अपना शिकार बना चुका था. पढ़ें पूरी खबर.

अमित शाह की उपस्थिति में पूर्वोत्तर में 40 हजार किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए गए

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पूर्वोत्तर के राज्यों में जब्त किए गए 40 हजार किलोग्राम मादक पदार्थों (drugs destroyed In Asam) को जलाया गया. मादक पदार्थों को जलाने का ये अभियान जुलाई में चंडीगढ़ से शुरू किया गया था. पढ़ें पूरी खबर.

सीएम ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा कार्निवल में लोक कलाकारों के साथ किया डांस

कोलकाता में आयोजित दुर्गा पूजा कार्निवाल के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Chief Minister Mamata Banerjee) ने लोक कलाकारों के साथ डांस किया. पढ़ें पूरी खबर.

गुजरात में मुश्किल सीटों पर बीजेपी के सामने नए चेहरे उतार सकती है कांग्रेस

गुजरात विधानसभा चुनाव (gujarat assembly election) को लेकर सभी पार्टियां रणनीति पर काम कर रही हैं. कांग्रेस की तैयारी है कि मुश्किल सीटें जिन पर वह भाजपा से हार रही है उन पर नए चेहरों को मौका दिया जाए. आलाकमान की सहमति के बाद 40 सीटों पर नए चेहरे उतारे जा सकते हैं. 'ईटीवी भारत' के वरिष्ठ संवाददाता अमित अग्निहोत्री की रिपोर्ट.

VIDEO:

पठानकोट मे सड़क हादसा, बस और ट्रक में हुई टक्कर

पंजाब के पठानकोट-जम्मू नेशनल हाईवे पर सुजानपुर के पुल नंबर-4 के पास उस समय हादसा (sujanpur road accident in punjab) हो गया जब एक तेज रफ्तार ट्रक के सामने मोड पर अचानक बस आ गई. दो बड़ी गाड़ियों की भिड़ंत (collision between a bus and a truck in Pathankot) में सड़क के किनारे खड़े मोटरसाइकिल चालक कुचला (motorcyclist died due to bus truck collision) गया. देखें वीडियो.