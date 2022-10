आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गुरुवार को कर्नाटक में 'भारत जोड़ो यात्रा' में हिस्सा लेंगी. सोनिया गांधी (Congress President Sonia Gandhi) ने विजय दशमी के मौके पर बुधवार को कर्नाटक पहुंच चुकी हैं. उन्होंने एच.डी. कोटे विधानसभा क्षेत्र के एक मंदिर में बुधवार को पूजा अर्चना की. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा: हजारों की भीड़ में भगवान रघुनाथ का आशीर्वाद लेने उतरे पीएम मोदी, जानें क्यों खास है ये महोत्सव

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में बुधवार को शामिल हुए. अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां ढालपुर के रथ मैदान पहुंचे. वहीं, हजारों की भीड़ के बीच में भगवान रघुनाथ के दर्शन के लिए मंच से भी नीचे उतरे. सप्ताह भर चलने वाला ये उत्सव इसलिए अनूठा है, क्योंकि जब देश के बाकी हिस्सों में दशहरा उत्सव समाप्त हो जाता है तब इसका आयोजन किया जाता है. पढ़ें पूरी खबर.

दशहरे पर बोले मोहन भागवत- अल्पसंख्यकों को कोई खतरा नहीं, संघ आपसी भाईचारे और शांति के लिए प्रतिबद्ध

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि तथाकथित अल्पसंख्यकों में बिना कारण भय का हौवा खड़ा किया जाता है कि उन्हें संघ से या हिंदू से खतरा है लेकिन यह न तो हिंदुओं का, न ही संघ का स्वभाव या इतिहास रहा है. भागवत ने जोर देकर कहा कि हमसे या संगठित हिंदुओं से न कभी किसी को खतरा हुआ है और न कभी होगा. पढ़ें पूरी खबर.

दशहरा पर भी असली शिवसेना को लेकर जंग, उद्धव और शिंदे ने एक-दूसरे पर बोला हमला

महाराष्ट्र में असली शिवसेना (Shivsena) को लेकर द्वंद छिड़ा हुआ है और आज दशहरा के पर्व पर उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गुट और एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गुट द्वारा दशहरा रैली का आयोजन किया गया. अपनी-अपनी रैली में इन दोनों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला. पढ़ें पूरी खबर.

सीएम शिंदे की दशहरा रैली में मंच पर पहुंचे उद्धव ठाकरे के बड़े भाई जयदेव

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को बड़े भाई जयदेव ठाकरे ने भी झटका दे दिया है. जयदेव ठाकरे बुधवार को सीएम एकनाथ शिंदे की मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में हुई दशहरा रैली में (Jaidev Thackeray shares stage with Eknath Shinde) शामिल हुए. पढ़ें पूरी खबर.

हरियाणा में रावण दहन के दौरान हादसा: लोगों को ऊपर गिरा जलता हुआ पुतला, कई घायल

हरियाणा के यमुनानगर में रावण दहन (ravan dahan in yamunanagar) के दौरान बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां जलता हुआ रावण का पुतला लोगों पर जा गिरा (ravan effigy fell on people in yamunanagar). इस हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था. लिहाजा वक्त रहते ही लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया. पढ़ें पूरी खबर.

अरुणाचल प्रदेश: तवांग में सेना का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, एक पायलट की मौत

अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर बुधवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे एक पायलट की मौत हो गई वहीं दूसरे पायलट के घायल होने की खबर है. रक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी. पढ़ें पूरी खबर.

केसीआर ने टीआरएस का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति किया

तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) का नाम बदलकर 'भारत राष्ट्र समिति' (बीआरएस) कर दिया गया है. बुधवार को दशहरा के अवसर पर हैदराबाद में आयोजित पार्टी की आम सभा में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) ने यह घोषणा की. इसे केसीआर के राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है. पढ़ें पूरी खबर.

मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद जम्मू कश्मीर में पारदर्शिता से होंगे चुनाव : अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग द्वारा संशोधित मतदाता सूची के प्रकाशन की कवायद पूरी करने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव (Amit shah on Jammu kashmir assembly election) कराए जाएंगे. पढ़ें पूरी खबर.

महिला सांसद ने ईरान में हिजाब विरोध के समर्थन में संसद में काटे अपने बाल

ईरान पुलिस की हिरासत में महसा अमीनी की मौत (Mahsa Amini death) के बाद देश में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है. इस बीच ईरानी महिलाओं के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए महिला सांसद अबीर अल-सहलानी ने यूरोपीय संसद में बहस के दौरान अपने बाल काट लिए. वहीं, विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में ऑस्कर विजेता मैरिऑन कोटिलार्ड और जुलिएट बिनोशे सहित अन्य अभिनेत्रियों और संगीतकारों ने अपने केश काटते हुए वीडियो पोस्ट किए हैं. पढ़ें पूरी खबर.

Nobel Prize 2022 : तीन वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री के लिए मिला नोबेल प्राइज

रसायन विज्ञान में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कैरोलिन आर बर्टोज्जी, मोर्टन मेल्डल और के. बैरी शार्पलेस को समान भागों में 'अणुओं के एक साथ विखंडन' का तरीका विकसित करने के लिए प्रदान किया गया है. रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के महासचिव हैंस एलेग्रेन ने बुधवार को स्वीडन के स्टॉकहोम में करोलिंस्का इंस्टीट्यूट में विजेताओं की घोषणा की. पढ़ें पूरी खबर.

SpaceX अंतरिक्ष यान से NASA ने चार अंतरिक्ष यात्रियों को ISS पर भेजा

अमेरिकी अंतरिक्ष शोध संस्था नासा (NASA) ने स्पेसएक्स अंतरिक्ष यान से अपने चार वैज्ञानिकों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर भेजा है. इन चार अंतरिक्ष यात्रियों में से एक रूसी अंतरिक्ष यात्री है, जबकि एक जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (Japan Aerospace Exploration Agency) का एक जापानी अंतरिक्ष यात्री है. पढ़ें पूरी खबर.

प्रतीक सिन्हा, मोहम्मद जुबैर व हर्ष मंदर बने नोबेल शांति पुरस्कार के दावेदार

इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार (Nobel Peace Prize) के लिए तीन भारतीयों को नामित किया गया है. इनमें ऑल्टन्यूज के सह-संस्थापक प्रतीक सिन्हा (Prateek Sinha) और मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) तथा भारतीय लेखक हर्ष मंदर (Harsh Mander) शामिल हैं. पढ़ें पूरी खबर.

VIDEO

नशे में धुत युवक ने कोबरा को हाथ पर लपेटा, सांप ने दो बार काटा

कर्नाटक के तुमकुरु (Tumakuru) में नशे में धुत एक व्यक्ति के द्वारा बुधवार को कोबरा सांप को हाथ में लपेटकर चलने का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि शराब के नशे में वेल्डिंग का काम करने वाले सलीम ने कोबरा सांप को पकड़ लिया और उसे हाथ में लपेट लिया. इस दौरान सांप ने उसे दो बार काटा लेकिन सलीम ने उसे नहीं छोड़ा. युवक के सांप को इस तरह लेकर घूमने पर लोगों ने उससे सांप को छोड़ने के भी कहा लेकिन सलीम ने सांप को छोड़ने से मना कर दिया. इसी बीच सांप फिसलकर भाग निकला. देखें वीडियो.