आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1. संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, भाजपा ने की तैयारी, विपक्षी दलों ने भी बनाई रणनीति

संसद के शीतकालीन सत्र (Winter session of parliament) के लिए रणनीति तैयार करते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने संसदीय दल की बैठक (Meeting of BJP parliamentary committee) में पार्टी के सांसदों की अधिक से अधिक संख्या में उपस्थिति पर जोर दिया और उन्हें विपक्ष का मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी (Ready to compete) के साथ आने को कहा है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर..

2. आज पेश होगा कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को बताया कि तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक (farm laws repeal bill 2021) शीतकालीन सत्र 2021 के पहले दिन संसद में पेश किया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल विविधता, शून्य-बजट खेती एमएसपी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी व इससे जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

3. आईटी मंत्रालय आज से मनाएगा 'आजादी का डिजिटल महोत्सव'

आईटी मंत्रालय की ओर से आज से 'आजादी का डिजिटल महोत्सव' मनाया जाएगा. रविवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर...

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. UPTET Paper Leak : परीक्षाएं रद्द, कई गिरफ्तारियां, एसटीएफ कर रही जांच

उत्तर प्रदेश पात्रता (UPTET) 2021 परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद दोनों पारियों की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं. पेपर रात से ही वायरल होने लगा था. यूपी एसटीएफ पूरे मामले की जांच कर रही है. कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. एडीजी ने बताया है कि एक महीने के अंदर ही फिर से परीक्षा ली जाएगी. पढ़ें पूरी खबर..

2. Mann Ki Baat में बोले मोदी- मेरे लिए PM पद सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए है

'मन की बात' (PM Modi Mann Ki Baat address) कार्यक्रम को संबोधित पीएम मोदी ने कहा कि भारत स्टार्ट-अप के क्षेत्र में दुनिया की अगुवाई कर रहा है. इसके साथ ही पीएम ने कहा कि मैं आज भी सत्ता में नहीं हूं और भविष्य में भी सत्ता में नहीं जाना चाहता हूं. मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूं. मेरे लिए प्रधानमंत्री पद सत्ता के लिए नहीं है, सेवा के लिए है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

3.Tripura Poll Results : भाजपा का क्लीन स्वीप, माकपा का सूपड़ा साफ, नड्डा ने बताया लोकतंत्र की जीत

त्रिपुरा निकाय चुनाव (Tripura civic election results) की मतगणना के बाद भाजपा के क्लीन स्वीप की खबर है. भाजपा ने अगरतला नगर निगम के सभी 51 वार्डों में जीत हासिल की है. त्रिपुरा में 20 नगर निकायों की कुल 334 सीटों में से 222 सीट पर 25 नवंबर को 81.54 फीसदी मतदान हुआ था. बता दें कि सत्तारूढ़ भाजपा 112 सीटें पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने त्रिपुरा निकाय चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन पर बधाई दी है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

4. सर्वदलीय बैठक खत्म, सदन में चर्चा के लिए सरकार तैयार

संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है. इससे पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई. बैठक में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे. संसद सत्र के दौरान अधिक से अधिक काम हो और व्यवधान कम हो, इस पर चर्चा की गई. हालांकि, इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहुंच सके. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

5. Munawar Faruqui : स्टैंडअप कॉमेडियन का शो रद्द, हिंदू देवी-देवताओं पर की थी टिप्पणी

बेंगलुरु पुलिस ने हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी (Stand Up comedian Munawar Faruqui) के कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी है. बता दें कि फारूकी पर हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लग चुका है. पुलिस ने कहा कि उनके शो से माहौल खराब हो सकता है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

6.ओमीक्रोन के स्पाइक प्रोटीन में ज्यादा परिवर्तन, टीकों से बचने में हो सकता है सक्षम: एम्स प्रमुख

नए ओमीक्रोन स्वरूप (corona virus new variant omicron) के स्पाइक प्रोटीन क्षेत्र में 30 से अधिक परिवर्तन मिले हैं जो इसे प्रतिरक्षा तंत्र से बचने की क्षमता विकसित करने में मदद कर सकता है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

7. .New Variant को भारत में फैलने से रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने की आपात बैठक

COVID के नए वेरिएंट 'ओमीक्रोन' के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में तत्काल बैठक की. बैठक पीएम मोदी (PM Modi) द्वारा स्थिति की समीक्षा के बाद की गई. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

8.Citizenship Act Repeal Demand : NDA की बैठक में अगाथा संगमा ने उठाई आवाज

नेशनल पीपल्स पार्टी की नेता अगाथा संगमा (Agatha Sangma) ने कहा है कि उनकी पार्टी ने राजग की बैठक में नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship (Amendment) Act) को रद्द करने की मांग की है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

9. देश में आ चुका है 'सावरकर युग', उनकी शख्सियत भारत रत्न से ऊपर : केंद्रीय सूचना आयुक्त

केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहूरकर ने कहा कि विनायक दामोदर सावरकर ( V D Savarkar) की शख्सियत भारत रत्न से ऊपर है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश में सावरकर युग आ चुका है. पढ़िए विस्तार से पूरी खबर..

10. National Family Health Survey : 30 फीसदी महिलाओं ने अपने पतियों के हाथों से पिटाई को सही ठहराया

भारत में घरेलू हिंसा को आम बात है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि 30 फीसदी महिलाएं पति के हाथों से पिटाई को सही मानती है. इस बात का खुलासा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के एक सर्वेक्षण में सामने आई है. सर्वे के अनुसार, अठ्ठारह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 14 से 30 प्रतिशत से अधिक महिलाओं ने पतियों द्वारा कुछ परिस्थितियों में अपनी पत्नियों की पिटाई किये जाने को सही ठहराया है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

11. India vs new zealand, 1 Test Day 4: भारत ने 283 रनों की बढ़त पर पारी की घोषित, दिन के अंत तक न्यूजीलैंड 4/1

भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क में खेले जा रहे पहले टेस्ट के चौथे दिन 283 रनों की बढ़त लेने के बाद भारत ने पारी की घोषणा की. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

12. KBC 13 : बॉक्सर ने किक मार जॉन अब्राहम की फाड़ दी थी छाती, निशान देख दंग हुए बिग बी

जॉन अब्राहम पैसे कमाने के लिए थाइलैंड में किक-बॉक्सिंग करते थे और उस दौरान एक राउंड ऐसा आया जिसमें उनकी छाती फट गई. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL

1.कोविड के नये स्वरूप 'ओमीक्रोन' से बचना है तो उठाएं ये 10 कदम, इन 5 उपायों से करें तौबा

दक्षिण अफ्रीका में सार्स-कोव-2 वायरस (SARS-CoV-2 Virus) के नए स्वरूप का पता लगने के बाद उस पर यात्रा प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर दक्षिण अफ्रीका ने नाराजगी जताई है. यात्रा प्रतिबंध सबसे पहले ब्रिटेन ने लगाए थे. यहां बता रहे हैं, कोविड के नये स्वरूप ओमीक्रोन से बचने के पांच उपाय (Five ways to avoid Omicron) और सुरक्षित रहने के लिए उठाएं (10 steps to stay safe) ये 10 स्टेप्स. क्लिक कर पढ़ें रिपोर्ट.

2. गिद्दापहाड़ जहां कई महीने नजरबंद रहे नेताजी, बटलर के सहारे भेजते थे संदेश

देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. इस कड़ी में देशभर में वीर शहीदों की याद में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है. देश की आजादी में नेताजी सुभाष चंद बोस के प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकता. नेताजी वह शख्सियत थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं. यही वजह थी कि नेताजी को कुछ महीनों के लिए दार्जिलिंग में नजरबंद कर दिया गया था. आज की 'ईटीवी भारत' की विशेष पेशकश में नेताजी की दार्जिलिंग से जुड़ी यादों के बारे में जानिए. क्लिक कर पढ़ें रिपोर्ट.

VIDEO

1. राष्ट्रपति कोविंद परिवार संग गंगा आरती में शामिल हुए

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पर हैं. रविवार शाम राष्ट्रपति कोविंद पत्नी सविता कोविंद के साथ ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंचे और गंगा आरती में शामिल हुए. राष्ट्रपति के आगमन पर परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती ने उनका स्वागत किया. इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.