आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1- Punjab Polls : राहुल गांधी संग स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे कांग्रेस के सभी उम्मीदवार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पंजाब में पार्टी के सभी 117 उम्मीदवार गुरुवार को स्वर्ण मंदिर में दर्शन करेंगे और लंगर में शामिल होंगे. बाद में दिन में, राहुल गांधी जालंधर के मीठापुर से पार्टी की एक डिजिटल रैली को संबोधित करेंगे. बता दें, पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Polls) के लिए कांग्रेस अब तक 86 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है और जल्द ही अन्य नामों की घोषणा करने की उम्मीद है. पढ़ें पूरी खबर

2- प्रथम भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री ऑनलाइन माध्यम से करेंगे मेजबानी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) बृहस्पतिवार को वर्चुअल प्रारूप में प्रथम भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे. इस दौरान संबंधों को नयी ऊंचाइयों पर ले जाने और उभरती क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है. वर्चुअल सम्मेलन में पांच देशों के राष्ट्रपतियों की भागीदारी देखने को मिलेगी, जिनमें कजाखस्तान के काजयम जोमार्त तोकायेव, उज्बेकिस्तान के शावकत मिजियोयेव, ताजिकिस्तान के इमोमाली रहमान, तुकमेनिस्तान के जी. बर्डीमुहामेदोव और किर्गिज गणराज्य के सदयर जापारोव शामिल हैं. पढ़ें पूरी खबर

3- एअर इंडिया को टाटा समूह को सौंपे जाने की संभावना

एअर इंडिया विनिवेश (air india disinvestment) 27 जनवरी, 2022 को पूरा किया जाना है. इसका अर्थ है कि 27 जनवरी को एअर इंडिया टाटा समूह को सौंप दिया जाएगा. एएनआई से बात करते हुए एअर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था, अगर किसी कारण से 27 जनवरी का समय स्थगित किया जाता है तो महीने के अंत तक विनिवेश प्रक्रिया करनी पड़ती है.' पढ़ें पूरी खबर

कल की खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- Republic Day Parade 2022: उत्साह, साहस और जोश के साथ परेड का समापन, पहली बार दिखा अद्भुत नजारा

देश आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस(73rd Republic Day) मना रहा है. इस साल गणतंत्र दिवस (Republic Day) कुछ खास है. दरअसल, देश आजादी का 75वां साल मना रहा है. इसके तहत देशभर में आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है. पहाड़ से मैदान तक देशवासियों का जोश हाई नजर आ रहा है. इस मौके पर दिल्ली के राजपथ पर खास जश्न की तैयारी है. कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए आज यहां भारत की आन-बान और शान की झलक दिखेगी. पढ़ें पूरी खबर

2- India West Indies Series : वनडे टीम में कुलदीप यादव का कमबैक, रवि बिश्नोई टी20 टीम में शामिल

भारत वेस्टइंडीज क्रिकेट सीरीज (India West Indies Series) में वनडे टीम में स्पिनर कुलदीप यादव का कमबैक हुआ है. अंडर-19 और आईपीएल में शानदार खेल दिखा चुके रवि बिश्नोई (Ravi Bishnoi) को टी20 टीम में शामिल किया गया है. दोनों प्रारूप में रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे. विराट कोहली भी दोनों फॉर्मेट के लिए उपलब्ध हैं. पढ़ें पूरी खबर

3- आंध्र प्रदेश को मिलेंगे 13 नए जिले, अधिसूचना का मसौदा जारी

आंध्र प्रदेश सरकार (Government of Andhra Pradesh) ने बुधवार को मौजूदा 13 जिलों में से 13 नए जिले बनाने के लिए अधिसूचना का मसौदा जारी (Draft notification released) किया, जिसके बाद राज्य में जिलों की कुल संख्या 26 (Total No. of Districts 26) हो जाएगी. पढ़ें पूरी खबर

4- छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी सप्ताह में पांच दिन करेंगे काम - भूपेश बघेल

छत्तीसगढ़ में 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया (Republic Day celebrated with pomp) गया. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर (Chief Minister Bhupesh Baghel) के लाल बाग मैदान में ध्वजारोहण कर सलामी ली. बीते तीन सालों में किए गए कार्यों का ब्यौरा देते हुए कर्मचारियों के लिए सप्ताह में पांच दिन कार्य दिवस सहित कई घोषणाएं कीं. पढ़ें पूरी खबर

5- railway ntpc exam student protest : रेल मंत्रालय ने बनाई समिति, वैष्णव की अपील- कानून हाथ में न लें अभ्यर्थी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे परीक्षा में कथित अनियमितताओं का विरोध कर रहे छात्रों से अपील की है कि वे कानून अपने हाथ में न लें. रेल मंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार छात्रों द्वारा उठाई गई शिकायतों और चिंताओं पर गंभीरता से विचार कर इनका निराकरण करेंगे. पढ़ें पूरी खबर

6- भाजपा ने मुंबई में बाग का नाम टीपू सुल्तान रखने पर आपत्ति की, मंत्री ने किया बचाव

भाजपा ने एक बाग का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने का विरोध करते हुए कहा है कि मैसूर के सुल्तान ने हिंदुओं पर अत्याचार किया. इसलिए सार्वजनिक स्थान के लिए यह नाम स्वीकार नहीं किया जाएगा. वहीं बाग में नई सुविधाओं का उद्धाटन मुंबई के गार्जियन मिनिस्टर असलम शेख ने किया. उन्होंने कहा है कि भाजपा विकास की जगह नाम का विवाद खड़ा कर रही है. पढ़ें पूरी खबर

7- Mumbai Police books Google CEO : कॉपीराइट उल्लंघन मामले में सुंदर पिचाई समेत छह पर मामला दर्ज

मुंबई पुलिस ने कहा कि कोर्ट के निर्देश पर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और कंपनी के पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है. फिल्म निर्देशक सुनील दर्शन का आरोप है कि उनकी जानकारी के बिना इस फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड किया गया. पढ़ें पूरी खबर

8- mumbai building collapse : पांच मंजिला इमारत गिरी, कई लोगों के दबने की आशंका

मुंबई में बिल्डिंग जमींदोज (mumbai building collapse) होने के हादसे में कई लोगों के दबने की आशंका है. बीएमसी के मुताबिक पांच मंजिला इमारत गिरने के हादसे में पांच लोगों के दबने की आशंका है. पढ़ें पूरी खबर

9- गणतंत्र दिवस पर श्रीनगर के लाल चौक पर 30 साल बाद फहराया तिरंगा

श्रीनगर के लाल चौक पर बुधवार को गणतंत्र दिवस पर 30 साल बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया. इसके पहले भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने लाल चौक स्थित ऐतिहासिक घंटाघर (क्लाक टॉवर) पर वर्ष 1992 में सबसे पहले तिरंगा फहराया था. सामाजिक कार्यकर्ता साजिद यूसुफ शाह और साहिल बशीर भट ने दर्जनों समर्थकों के साथ क्लाक टॉवर पर ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया था. पढ़ें पूरी खबर

10- R-Day Parade: शुभेंदु बोले- ममता को नहीं पच रही नंदीग्राम की हार, नहीं किया आमंत्रित

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बनर्जी ने रेड रोड परेड के लिए आमंत्रित लोगों की सूची से उनका नाम हटाकर विधानसभा चुनाव में अपनी शर्मनाक हार का बदला लेने की कोशिश की. पढ़ें पूरी खबर

11- UP Elections: कांग्रेस ने 89 और उम्मीदवार घोषित किए, महिलाओं को 40 प्रतिशत टिकट

कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections) के लिए बुधवार को 89 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी सूची जारी की जिसमें 37 महिला उम्मीदवार शामिल हैं. पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की तीसरी सूची में भी पहली और दूसरी सूची की तरह महिलाओं की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है. पढ़ें पूरी खबर

MUST READ- SPECIAL :

1- काशी के 125 वर्षीय बाबा शिवानंद को मिला पद्मश्री...सुनिए क्या बोले पीएम मोदी के बारे में

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार की घोषणा की गई. इसमें वाराणसी के स्वामी शिवानंद बाबा का भी नाम शामिल है. बताते चलें कि इनकी उम्र 125 वर्ष है और यह बिल्कुल स्वस्थ हैं. बाबा जिले के कबीर नगर स्थित एक छोटे से कमरे में रहते हैं. नियमित दिनचर्या ही बाबा के इस उम्र का राज है. स्वामी शिवानंद का जन्म 8 अगस्त 1896 को वर्तमान के बांग्लादेश के सिलेट जिले के हरिपुर गांव में हुआ था. यही उम्र बाबा के आधार कार्ड और वोटर कार्ड पर भी अंकित है. बाबा पूरी तरह स्वस्थ हैं. इसकी वजह प्रतिदिन योग, प्राणायाम और घरेलू औषधियों का सेवन है.

काशी के 125 वर्षीय बाबा शिवानंद को मिला पद्मश्री

2- ...और पीएम मोदी के पहनते ही चर्चा में आ गई उत्तराखंड की पहाड़ी टोपी, जानें सब कुछ

गणतंत्र दिवस समारोह हो या स्‍वतंत्रता दिवस समारोह, ऐसे मौकों पर जहां आकर्षण का मुख्‍य केंद्र राजपथ और लाल किले पर होने वाला आयोजन होता है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेश-भूषा और परिधान भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं. बुधवार को 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर एक बार फिर ऐसा ही हुआ, जब प्रधानमंत्री की टोपी ने सबका ध्‍यान खींचा. राजपथ पर आयोजित समारोह में पीएम मोदी न साफा में पहुंचे, न पगड़ी में, बल्कि इस बार वे अलग ही अंदाज में नजर आए. 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर ब्रह्मकमल लगी पहाड़ी टोपी (Brahm Kamals hill cap) खासा आकर्षण का केंद्र रही. सोशल मीडिया पर इसकी खासी चर्चा हो रही है. आज के तकनीकी युग के समय पहाड़ी परंपरा और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए इस टोपी के प्रचलन की शुरुआत बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी से हुई है. पढ़ें पूरी खबर

3- जिस विराट घोड़े को थपथपाते नजर आए पीएम मोदी, जानें उसकी खासियतें

विराट को उनकी निस्वार्थ और उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है. विराट (Virat horse) को पिछले 13 सालों से भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों के साथ-साथ मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को औपचारिक परेडों में अनुग्रह और गरिमा के साथ एस्कॉर्ट करने का गौरव प्राप्त है. पढ़ें पूरी खबर

VIDEO

Republic Day 2022: भारत ने 'हवा' में दिखाया दमखम, देखें वीडियो

73वें गणतंत्र दिवस (73rd Republic Day) के मौके पर भारतीय वायु सेना ने आज राजपथ पर अपना दमखम दिखाया. राजपथ के ऊपर से जैसे ही वायु सेना के जवानों ने उड़ान भरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित वहां मौजूद सभी कि आंखें आसमान में ही टिक गईं. इस दौरान वायु सेना के कैप्टन और विंग कमांडरों ने हवा में करतब दिखाते हुए सबको चकित कर दिया. सेना ने समूचे आकाश को अपने एयरक्राफ्ट की गर्जना से गुंजायमान कर दिया. एकलव्य फॉरमेशन, टंगेल फॉरमेशन, त्राण फॉरमेशन, नेत्र फॉरमेशन, वरूण फॉरमेशन, बाज फॉरमेशन, त्रिशूल फॉरमेशन, तिरंगा फॉरमेशन सहित इस बार आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत फॉरमेशन भी दिखाई गया. इसके साथ ही इसबार कैमरों कि मदद से दृश्यों को ऐसे एंगल से दिखाया गया जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था.

Republic Day 2022 : राजपथ पर फ्लाईपास्ट में पहली बार विमानों से दिखा विहंगम नजारा

2- Republic Day Beating Retreat : अटारी-वाघा सीमा पर संगीतबद्ध प्रस्तुति, उत्साह और रोमांच से भरे लोग

गणतंत्र दिवस पर बीटिंग रिट्रीट (republic day beating retreat) अटारी-वाघा सीमा पर आयोजित किया गया. इस दौरान संगीतबद्ध प्रस्तुति हुई जिससे मौके पर मौजूद दर्शक और सैन्यकर्मी उत्साह और रोमांच से भरे उठे. अटारी-वाघा सीमा पर 'बीटिंग रिट्रीट' 1959 से मनाया जा रहा है. भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, बीटिंग रिट्रीट और चेंज ऑफ गार्ड की धूमधाम भारतीय और पाकिस्तानी सेना के हाथ मिलाने की दूरी के भीतर होता है. वाघा, अमृतसर और लाहौर के बीच भारत-पाकिस्तान सीमा पर एक सेना चौकी है, जो दोनों तरफ इमारतों, सड़कों और बाधाओं का एक विस्तृत परिसर है. दोनों देशों के सैनिक अपने-अपने राष्ट्रीय ध्वज को नीचे लाने के चरणों से गुजरते हुए एक ड्रिल में मार्च करते हैं.

Republic Day Beating Retreat : अटारी-वाघा सीमा पर संगीतबद्ध प्रस्तुति

INTERESTING

1- Padma shri shital Sky diving : आसमां की बुलंदियों पर 'नारी शक्ति' की दस्तक, शीतल महाजन की स्काई डाइविंग

कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारों. शायद कवि दुष्यंत कुमार के इस काव्यांश को एक महिला ने अपने जीवन का सूत्र बनाया है. पुणे की शीतल महाजन के कारनामे देखकर ऐसा लगता है, मानो उन्होंने आसमां की बुलंदियों पर खुद की पहचान कायम करने का संकल्प ले रखा हो. भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित शीतल महाजन साड़ी पहनकर डाइव लगाने के मामले में भारत की पहली महिला स्काईडाइवर (shital India first saree skydiver) हैं. 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पुणे में शीतल महाजन ने साड़ी पहनकर स्काई डाइविंग की, जिससे मौके पर मौजूद लोग दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए. पढ़ें पूरी खबर