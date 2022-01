आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1-बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का हिस्सा बनेंगे 1000 ड्रोन

देश में निर्मित करीब 1,000 ड्रोन आज शाम होने वाले बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी (Beating Retreat ceremony 2022) में लाइट शो का हिस्सा होंगे. चीन, रूस और ब्रिटेन के बाद इन मानव रहित हवाई उपकरणों के साथ इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा. पढ़ें पूरी खबर

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- अर्थशास्त्री वी अनंत नागेश्वरन बने सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार

मोदी सरकार ने अर्थशास्त्री वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) नियुक्त किया. वह केवी सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे, जिन्होंने अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दिसंबर 2021 में सीईए का पद छोड़ दिया था. पढ़ें पूरी खबर.

2 - सुप्रीम कोर्ट एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए मानदंड तय नहीं करेगा, राज्य सरकारों को दी बड़ी जिम्मेदारी

एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण मिलने का क्या आधार हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि वह प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए अपनी ओर से कोई मानदंड तय नहीं करेगा. कोर्ट ने कहा कि इस बाबत पहले से जो मानदंड बने हुए हैं, वही लागू रहेंगे. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरक्षण के लिए जरूरी है कि संबंधित क्वांटिटेटिव आंकड़ा सामने आए, और सरकारों में उनका प्रतिनिधित्व कितना है, इसकी जानकारी मिले. कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि क्वांटिटेटिव आंकड़ों को जुटाने का काम राज्य सरकारों का है. पढे़ं पूरी खबर.

3 - ओडिशा में बनी पहली रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को ICMR ने दी मंजूरी

ICMR ने ओडिशा की पहली स्वदेशी रैपिड एंटीजन टेस्ट किट (ICMR validates first Rapid Antigen Test kit developed in Odisha) IMCOV-AG को अपनी मंजूरी दे दी है. IMGENEX इंडिया के संस्थापक डॉ सुजॉय सिंह (IMGENEX India founder Dr Sujoy Singh) ने बताया कि यह अगले दो महीनों में बाजार में उपलब्ध होगा. पढे़ं पूरी खबर.

4 - Budget Session में जनगणना 2021 के नामांकन शुरू करने की घोषणा कर सकता है गृह मंत्रालय

संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू होगा. जनगणना 2021 सितंबर 2020 में शुरू होना था. लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित कर दिया गया था. भारत के रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General of India) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register) के लिए गणना का संचालन करते हैं. पढ़ें पूरी खबर.

5 - केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड प्रबंधन पर दक्षिणी राज्यों की प्रशंसा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया (Union Health Minister Dr Mansukh Mandaviya) ने कोविड-19 प्रबंधन पर केंद्र के साथ बेहतर समन्वय के लिए दक्षिणी राज्यों की सराहना (Appreciation of southern states for better coordination) की है. पढ़ें पूरी खबर.

6 - Uttarakhand Assembly Election: गृह मंत्री ने पूर्व सैनिकों से की बात, डोर-टू-डोर कैंपेन चलाया

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) रुद्रप्रयाग पहुंचे. यहां शाह ने सबसे पहले रुद्रनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की. उसके बाद जनसंपर्क और डोर टू डोर अभियान चलाया. इसके बाद शाह ने पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत भी की. फिर 5 विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से संबोधित (addressed through virtual meeting) किया. पढ़ें पूरी खबर.

7 - भाजपा से सावधान रहें, वोट की खातिर उसने कृषि कानून वापस लिए : अखिलेश

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जंयत चौधरी ने शुक्रवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार और सीएम योगी पर निशाना साधा. इसके साथ ही अखिलेश यादव ने किसानों को सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल (भाजपा) की सरकार ने सिर्फ वोट की खातिर अपने विवादास्पद कृषि कानून वापस लिए हैं. पढ़ें पूरी खबर.

8 - UP Election 2022: पीएम बोले लाल टोपी का मतलब रेड अलर्ट, सपा कार्यकर्ताओं ने शुरू की बंपर खरीद

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और मुख्यमंत्री योगी ने समाजवाद के लाल रंग को 'उप्र के लिए खतरा' और लाल टोपी वाले गुंडे' के बयान के बाद अब समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रदेश में समाजवाद को वापस लाने और सरकार के बदलाव के लिए लाल टोपी पहन कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं. पढे़ं पूरी खबर.

9 - पीएम मोदी ने पहनी सिख कैडेट की पगड़ी, जानें उनकी पगड़ियों की परंपरा

गणतंत्र दिवस परेड के दौरान (during the republic day parade) उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी और मणिपुर से एक स्टोल पहनने के दो दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां राष्ट्रीय कैडेट कोर (National Cadet Corps) की एक रैली में भाग लेने के दौरान एक सिख कैडेट पगड़ी (Sikh Cadet Turban) पहनी. पढ़ें पूरी खबर.

10 - फूट-फूटकर रोते हुए बोली NRI बहन- सिद्धू ने मां को लावारिस छोड़ दिया

पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की अमेरिका से बहन सुमन तूर ने आरोप लगाया कि 1986 में उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी बूढ़ी मां को छोड़ दिया. पढ़ें पूरी खबर.

11 - 'मेरी ब्रा का साइज भगवान ले रहे हैं' बयान पर श्वेता तिवारी ने मांगी माफी, जानें क्या कहा

एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने अपने बयान में कहा था कि 'मेरी ब्रा का साइज भगवान ले रहे हैं', जिसके बाद वह बुरी तरह घिर गईं और उनके खिलाफ एफआईआर तक हो गई. श्वेता ने अपने इस बयान पर अब मांफी मांग ली है. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

1 - कृषि क्षेत्र की बढ़ रहीं उम्मीदें, क्या बजट पर दिखेगा 'किसान आंदोलन' का असर

पांच राज्यों के चुनावों से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवादास्पद तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया. अब चुनावों पर इसका क्या असर (impact of farm movement agriculture sector on budget) पड़ेगा, यह तो एक अलग विषय है, लेकिन आने वाले बजट पर इसका असर पड़ना तय है. सरकार जरूर चाहेगी कि किसानों को कोई बड़ी राहत दी जाए. वह राहत किस रूप में कृषि क्षेत्र को दी जाएगी, विशेषज्ञों की अलग-अलग राय है. किसान आंदोलन के दौरान जो भी सरकार की निगेटिव छवि बनी, बजट उसे किस हद तक सकारात्मक बना सकता है, सबकी नजरें इस पर टिकी हैं. एक विश्लेषण.

2 - स्वदेश निर्मित 'ब्रह्मोस' को मिला खरीदार, फिलीपींस के साथ सौदा

भारतीय रक्षा निर्माण के प्रमुख उत्पाद 'ब्रह्मोस' (The main product of Indian defense manufacturing 'BrahMos') का उद्देश्य भारत के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है बल्कि यह रणनीतिक लाभ हासिल करने का जरिया भी है. साथ ही 'मेक इन इंडिया' प्रयास का ध्वजवाहक बनने की कुव्वत (ability to be a flag bearer) भी रखता है. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता संजीब कुमार बरुआ की रिपोर्ट. पढ़ें पूरी खबर.

3 - जाटलैंड में जाटों को साधने में जुटी भाजपा, कैराना और मुजफ्फरनगर की दिला रही याद

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगीत सोम और सुरेश राणा जाट मतदाताओं को कैराना और मुजफ्फरनगर की याद दिला रहे हैं. दोनों नेता लोगों को कथित रूप से याद दिला हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी के राज में कैराना और मुजफ्फरनगर में उन पर जुल्म हुए थे और अखिलेश यादव की पुलिस ने बजाय मदद करने के उनके घावों पर नमक ही छिड़का था. गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुद भी डटे हुए हैं और लगातार जाटों के लिए नए-नए नारे दिए जा रहे हैं, ताकि जाट आरएलडी सपा गठबंधन की ओर ना चले जाएं. भारतीय जनता पार्टी की जाट रणनीति आइए जानते हैं वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की इस रिपोर्ट में...

EXCLUSIVE :

4 - RRB NTPC मामले पर बोले सुशील मोदी- छात्रों की मांग मान ली गयी, सियासी दल कर रहे प्रदर्शन, छात्र नहीं

आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट विवाद पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, वे प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं. जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वे राजनीतिक दल से जुड़े लोग हैं. उन्होंने अपील भी की है कि किसी छात्र या शिक्षक पर कार्रवाई ना की जाए. पढ़ें पूरी खबर.